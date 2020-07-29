【禁堂食】打工仔酷熱天氣下食飯無處容身　尖沙咀髮型屋將開放作「室內飯堂」

▲ 尖沙咀有髮型屋就宣布，明日（30日）下午起將免費開放，讓有需要的人士到場用膳。

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，政府日前宣布的全日禁堂食令已經實施，讓不少戶外工作的打工仔被迫在酷熱的天氣下於室外用膳。不過，尖沙咀有髮型屋就宣布，明日（30日）下午起將免費開放，讓有需要的人士到場用膳，消息獲得不少網民大讚。

據髮型屋今晚（29日）在facebook表示，髮型屋有房間及足夠的空間去確保衞生及用膳人士的健康，並會免費提供食水、紙巾、飲品、冷氣及洗手間等，直言：「唔好怕醜，有需要就直接上嚟啦！」

髮型屋又指，將每天及在每次有人用膳後作全面消毒，每位到場用膳的人士更可獲派一個口罩。有關帖文發布後，不少網民都大讚髮型屋有心、「 香港人真係要幫香港人」、「港人自救，人間有愛」，更有部份網民表示待疫情過後，會前往髮型屋剪髮。

政府要求全面停止餐廳堂食的措施近日惹起爭議，不少在戶外工作的人士如地盤工人及不少長者等被迫在街頭用膳。因此，當局今日亦宣布，民政總署明日（30日）起，早上11時至下午3時將開放全港19間社區會堂及社區中心，讓市民可於有蓋空間食用自攜午膳。

有關全港19間將作開放的社區中心詳情：https://bit.ly/3f9LfFv

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責任編輯:王俊賢