【Netflix紀錄片】《街邊有食神》食勻全亞洲　從眼睛盛宴體悟人情世故

▲ 為替丈夫還債而到首爾廣藏市場擺攤賣刀削麵的趙尹善，深切體會韓國「3種嫉妒」之一的恨。

Netflix原創紀錄片系列《街邊有食神》，繼去年推出亞洲篇，近日又有新一輯的拉丁美洲篇上架，一次過滿足觀眾眼睛想旅行及掃街開餐等願望。

常言道要了解一個地方的文化，先從當地的街頭小吃開始。

憑執導第一部長紀錄片《壽司之神》（Jiro Dreams of Sushi）而成名的David Gelb，早已與Netflix合作拍攝飲食紀錄片系列《主廚的餐桌》（Chef's Table），備受好評，難怪與攝製團隊再下一城的《街邊有食神》（Street Food）系列，煙火氣更猛，而且更接地氣。

鏡頭對準各地庶民街頭美食之外，香港譯名最能點出節目重點及精髓：街邊食神，於兩輯共15集出現的每一個檔主，其經歷和故事才是主角，也是此紀錄片魅力所在。

▲ 印尼日惹的街頭小吃，包括滷味、木薯麵、用大樹菠蘿做的各種菜包、印尼炒飯等，以這檔專售印尼甜品「市場點心」最受歡迎，亦是歷史最悠久的一道菜。

街頭廚神育成之路

首輯《街邊有食神：亞洲》（Street Food: Asia）聚焦亞洲9個國家或地區，包括泰國曼谷、日本大阪、印度德里、印尼日惹、台灣嘉義、南韓首爾、越南胡志明市、新加坡及菲律賓宿霧，探索各地豐富多樣的小吃文化，同時了解美食背後的人情世故及傳承故事。

節目走訪各地小食攤販，他們售賣的全是最本土味濃的comfort food，可同時療癒人的肚胃及心靈。

每道美食背後都有一個故事，吃進口裏的傳統古早味，原來是檔主原汁原味傳承祖輩留下來的秘方食譜，因為他們知道如果不注重這些文化，就會永遠失去它；有人在傳統基礎上加以創新，用不同食材和料理方式追趕時代的節奏。

▲ 新加坡的Hawker Centre臥虎藏龍，蒸米糕、雲吞麵、辣椒蟹、海南雞飯等都是道地的庶民美食。

街邊食神育成之路，並非一帆風順，有檔主獨自工作到深夜、被同行排擠、被警察驅趕，有時受委屈只能趁去雪櫃取食材時偷偷抹眼淚，但他們都秉承「被打倒7次就要爬起來8次」的職人精神，咬實牙關闖出自己一片天空。

他們堅強面對生活的困境勇敢生存，為下一代建設更美好的未來，甚或保存上一代的心血，這些文化傳承、親情牽絆才是最吸引人看的世界共通課題。

用生命值煮菜

一如周星馳經典電影《食神》壓軸所講：老爸老媽、大哥小妹、男孩女孩，只要用心，人人都可以是食神！每一集的街邊食神都有一顆匠心、對自家食物有一種堅執，甘願用生命值煮菜，讓享受美食的人感到幸福，自己也為此幸福。

就像首集曼谷「街頭小吃女王」痣姐，臉上有顆大痣、當街戴上飛機員眼罩防煙炒菜就是其signature，73歲的她每晚在街邊檔「Jay Fai」掌勺，憑獨門的蛋包蟹、干炒冬陰、醉貓炒河粉等熱炒，成為泰國第一位獲得米芝蓮一星的街頭廚神。

▲ 台灣嘉義沙鍋魚頭第3代話事人林佳慧邊沿用傳統煮法，與父母互相磨合的故事很感人。

台灣嘉義「松山土窯羊肉」的老闆周坤正，更要戴上防毒面罩將傳承自隋朝、浸泡26種珍貴藥材及全酒的甕羊肉，搬進煉丹房般的燒窰燻燒3天3夜，每一口湯都是精華，仿能打通任督二脈。

可是他每次入窰都被煙嗆得晚晚咯痰數小時，難怪不想孩子繼承其手藝。

▲ 爐上氤氳香氣映襯的是大阪東洋居酒屋店主築元豐次的職人精神。

至於被譽為「日本廚房」的大阪，隱藏在京橋站小道後面的東洋居酒屋，店主築元豐次煮菜之餘，也愛和客人開玩笑聊天，自稱「詐騙高手」，因擅於把其他店會扔掉的部位，經他特殊處理而變成一道道美味料理，如炙烤金槍魚下巴、「主廚三重奏」刺身等。

門前經常有100人大排長龍，為了讓食客能更快品嘗美食，豐次竟使用噴槍在大火中赤手烹飪，他指此舉既可避免金屬夾傷害魚肉，也能讓魚肉充分受熱，變得外焦內嫩，香氣撲鼻。



Info

《街邊有食神：亞洲》及《街邊有食神：拉丁美洲》已於Netflix上架



記者：鄺素媚