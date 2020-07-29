香港研究協會︰五成半市民贊成立法會選舉延期

▲ 香港研究協會調查顯示，五成半受訪者贊成立法會選舉延期。（資料圖片）

新冠肺炎持續失控，有指立法會選舉因應疫情押後一年。香港研究協會通過電話訪問，調查市民對疫情和押後選舉的看法。結果顯示，五成半市民贊成立法會選舉延期；五成四市民希望中央向特區政府提供抗疫支援。

調查於7月27至29日展開，成功訪問了1069名18歲或以上市民。

調查顯示，合共有四成六受訪者表示「非常不滿意」及「不太滿意」目前特區政府的防疫措施，表示「一半半」的佔兩成半，而表示「非常滿意」及「比較滿意」的則共佔兩成六。

至於市民是否希望中央政府向特區政府提供支援，協助香港對抗疫情，有五成四受訪者對此表示「希望」，當中最多受訪者希望中央政府提供「醫療與防護物資」（60%）方面的協助；而表示「不希望」的佔四成一，原因主要是「內地醫護人員未獲本港認可的專業資格」（67%）。

對於立法會選舉延期，有五成半受訪者對此表示「非常贊成」及「比較贊成」，表示「一半半」的佔百分之八，「非常不贊成」及「不太贊成」的則共佔三成四。當進一步問及表示贊成延期的受訪者認為立法會選舉應延期多久時，最多受訪者表示為「一年」（41%），其次為「三個月」（13%），再次為「半年」（12%）。

港研負責人呼籲特區政府，若本地病毒檢測及病人醫治未能滿足需求，應果斷向中央政府尋求支援，早日戰勝疫情。同時，應積極就嚴峻疫情對9月立法會選舉的影響作科學評估，並盡快公布相關決定，讓各政團及有意參選人士作出相應選舉部署，確保選舉以公平的方式舉行。

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責任編輯：林曉君