【全日禁堂食】免費借出千張摺櫈　實惠：大家可以坐低食餐安樂飯

▲ 傢品店實惠宣布，將安排共1,000張摺櫈，無條件借出予有需要市民。（實惠fb）

政府要求食肆今日（29日）起全面停止堂食一周，措施被指擾民；傢品店實惠宣布，18區分店明日（30日）起，將安排共1,000張摺櫈，無條件借出予有需要市民。

實惠認為，戶外工作的市民有急切需要，盼透過摺櫈表達出關懷，略解市民燃眉之急，令大家可以坐低食餐安樂飯。

九巴：三個巴士總站劃出用膳空間

九巴亦宣布，於3個有蓋巴士總站，劃出特別位置，擺出座椅供市民除下口罩食飯，任何人也可以使用。3個車站包括佐敦（西九龍站）巴士總站、屯門站總站、以及大圍站總站，開放時間由中午至下午2時30分。

凳與凳之間會保持1.5米距離，九巴職員會隨時提供協助。

【新冠肺炎】全港19間社區中心朝11午3開放 供市民午膳【內附地址】

【全日禁堂食】港人自發各區設免費用膳地點 【內附地址】

政府也承認措施或令市民不便，晚上發稿補鑊，安排民政總署明日（30日）起，開放全港19間社區會堂／社區中心午膳。亦有其他網民發起成立「各區免費用膳地點平台」自救，提供予有需要市民入內用膳的地方，甚至有髮型屋提供免費用膳地點。

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責任編輯：吳卓峰