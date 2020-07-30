社會事件儼如引發教改爭論　中學校長會主席退休在即　鄧振強寄語毋忘初心盼凝聚共識

▲ 中學校長會主席鄧振強退休在即，他仍希望提倡社會復和，而校園應繼續建立理性討論空間，並寄語接棒的下屆主席秉持專業，遇到困難時毋忘教育初心。（湯炳強攝）

投身教育界38年，擔任中學校長26年，中學校長會主席鄧振強退休前的最後一年，教育界在反修例風波捲入了政治風眼，屢受批評，恍如步入新一場教改爭論。然而，他認為社會表達不滿的方式，充斥無實證的論述，無法凝聚人心，他期盼當局能恢復昔日凝聚共識的力量，讓業界有藍圖及機制可循。

鄧振強認為教育界一直忠誠地按照20年前教改初心，培養學生自學創新和追求社會民主等。告別江湖前夕，他仍希望提倡社會復和，而佔優一方更有責任提出社會復和，校園應繼續建立理性討論空間，尋求共識。

質疑教育界捱批 卻欠實證

鄧振強回顧過去一年，情況猶如20年前教育改革推行下，社會對教育現況有諸多批判和不滿的情景。他指出，兩者分別在於當年教改是透過文章和公聽會等渠道，文明理性表達意見，不論結果好壞，起碼有教改藍圖及機制可循，

現處於另一個改變時刻，但如何改變？有沒有藍圖？似乎暫時未看到。

過去一年有論述形容教育界千瘡百孔，甚至認為學校要為社會問題負上最大責任，鄧振強質疑背後是否基於實證，形容未經調查研究證實的結論「有危險」，

（上述論調）是否被業界及社會所接受？如不接受，便無助對立的社會走埋一齊，凝聚不到人心，絕非好事。但往後日子這些論調很可能會成為官方主流，就是香港的不幸。

教育界忠誠執行教改目標 憂教師日後自劃紅綫

鄧振強認為教育界在過去20年「忠誠」及「聽話」地執行昔日訂立的教育目標，涉及追求「自由民主」，最近卻成為敏感詞；近日立會教育事務委員會有議員提出審視教材及裝閉路電視，也違背「塑造開發型學習環境」願景。

他感慨地說大家似乎忘記了初心，「這些還是否我們的願景呢？如果不是的話，倒不如一次過講得清清楚楚，大家可以忘記教改所設立的目標和6個願景。」否則教師可能會擔心被投訴而傾向小心，假想有許多紅綫和禁忌。

鄧振強希望教育局及教統會在這艱難時刻，參考前人經驗，凝聚人心，為教育界未來發展設計藍圖。而隨着港區國安法實施，他相信定會為教育界帶來改變，但為免社會對立和衝突加劇，他認為要開誠布公地討論如何改變。

▲ 過去一年，教育界先後因社運及疫情而受到史無前例的動盪。中學校長會主席鄧振強形容全港教育工作者成長了許多，變得處變不驚、積極進取，任何情況都迅速配合，令他引以為傲。（湯炳強攝）

優勢一方有責任提出復和 而非打壓

社會撕裂痕迹處處可見，鄧振強任教的中學有不少畢業生投身警隊等紀律部隊，自社會事件後部分人在社交平台頓時變得沉寂，昔日同窗也因職業問題而不再來往，令人不勝欷歔。

他坦言社會復和之路不容易，但「無論如何都要做」，他從歷史角度談復和條件，以英美在二戰後對德策略改變，令對方不再想報仇，說明有優勢一方提出復和，會更易成功，

所以佔優一方更有責任提出復和，而不是繼續打壓。

去年11月理大衝突後，鄧振強與多名校長一同進入校園接走學生，他說即使在國安法下，也不會影響教育工作者的初心，當收到學生求助，教師就要出動，而當時有賴各方配合、放下歧見才能和平解決，「事件就易處理，整個局就難處理，但我想先由不同的事、由小環境、學校環境做起先。」

「學生糾纏每件事 最難答」

政府論調是不要將政治帶入校園，鄧振強曾引用孫中山的「政治是眾人之事」作回應。面對學生對社會事件的提問，他認為「最難答」的是「學生糾纏於每件事」，「7.21要幫學生疏理，現在真相都未知；轉頭又有8.31，跟住又有不同事件」，隨著無「真相」事件不斷累積，令教師疲於奔命，但假如有學生被事件纏繞，學校也不可迴避這些敏感議題。

他認為，在校園討論時可嘗試不再糾纏於過去事件，而是回到提升學生質素等教育願景的「common ground」（共同基礎），

有理性討論，才可以講到世界不完美、有限制；在限制之中如何求取共識，這個過程大家都要學習。

鄧振強在本學年完結後退休，下月正式卸任中學校長會主席。他預計退休後會「遠離江湖」，但直言擔心教育界自主空間將會因政治因素而收窄，寄語下屆校長會主席堅持專業、根據學生福祉作獨立判斷，遇到困難時，要尋回當初做教育工作者的初心。

▲ 訪問當日原本在禮堂舉行的結業禮因疫情而取消，鄧振強也未能面對面分享其苦心經營兩年、以跑步為題的退休演說。（湯炳強攝）

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅