59歲「起跑」一年完成人生首個馬拉松　鄧振強勉學生向目標進發

▲ 鄧振強將近59歲才開始練跑，藉此勉勵學生要有希望，訂立目標。（受訪者提供圖片）

社會事件後再有新冠肺炎來襲要停課，本學年教育界動盪史無前例，中學校長會主席鄧振強總結全港學生經歷了「破碎的一年」，許多事情也未能完成，包括他苦心經營兩年，分享其將近59歲開始練跑的退休演說。但他仍然認為過去一年經歷，有助學生適應轉變，坦然面對人生。

聆聽學生聲音 帶隊玩war game

▲ 鄧振強（右一）早年應校內學生要求成立氣槍學會，親自帶隊出外玩War game。（受訪者提供圖片）

年屆60歲、退休在即，鄧振強接受訪問時仍經常將「初心」掛在嘴邊，但原來他起初不想教書，而是投考政府行政主任。「不是我選擇投身教育，而是教育選擇了我」，讀歷史出身的他有感難以將當時關於成人勾心鬥角的歷史課程教曉學生，他說：「要教識一個人、幫一個人健康成長的挑戰很大。」

初執教鞭後，他卻十分享受所擁有的教學自主空間，漸漸取得成功感，在首間中學任教12年後，1994年、34歲便當上天水圍香港管理專業協會羅桂祥中學創校校長，至今霎眼26年光景。

鄧振強多番強調重視聆聽學生聲音，約10年前有數名男生要求成立氣槍學會，但由於其他教師擔心活動風險高，拒絕承擔，而他間中有玩war game，最終由他親自帶隊，試過在學校天台玩，因造成噪音，被任職警察的舊生回校查身份證。

他在2018年上任中學校長會主席開始分身不暇，氣槍學會已停辦，而上任初時更因睡眠不佳、壓力大而變瘦。上任前是「肥仔」的他，減磅後開始培養跑步興趣，同年底在日本完成首次10K練習，翌年初完成兩個10K比賽，9月便越級跑完第一次馬拉松。

他之前向全校預告自己即將跑馬拉松，作為籌備今年的退休演說，冀透過自己59歲才設定新目標的經歷，勉勵學生設定目標一定可以帶來改變，

人生無論身處甚麼環境，最緊要對前景有希望，朝着目標去做，可能會有挫折，只要肯付出一定可以克服。

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記者：馮琪雅