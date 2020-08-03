【漂泊四海】曾以單車丈量世界無盡旅途　80後阿翔難忘赴日賑災獲人生意義

▲ 阿翔如今能夠成為總可從容面對未知的旅人，其實都是被過往旅程的經歷所成就。

談起80後旅人阿翔（鄭翎軒），相信不少人都對他以單車從香港騎往南非的旅程記憶猶深，不過他總是在訪問中強調那次單車旅行並非其生命的全部。

翻開阿翔的最新著作《我們都是在旅途上長大的》，就發現到讓他成為如今總可從容面對未知的旅人，其實都是被他過往不同旅程的經歷所成就。即使現在已經充滿歷練的阿翔，最初旅行時原來也是一個因不會用手動剃鬍刀、而需要越洋致電父親求救的「港孩」，這段從「港孩」到阿翔的過程，或者可稱為「成長」。

▲ 阿翔承認，「逃避」是他澳洲之旅的契機，但抵達外地後原來要面對更多挑戰。（受訪者提供）

成為旅人因「逃避」起

在大學時期修讀藝術的阿翔，畢業後並沒成為一名藝術工作者。平淡地工作兩年後，他決定前往澳洲打工度假，原以為阿翔是因為一直懷有流浪的夢想而出發，他卻失笑道：

美其名想挑戰自己，但說到底那時只是想逃避。

不過這一年被阿翔稱為「逃避現實」的澳洲旅程，卻讓他先後經歷過車禍、騎單車失控重傷、甚至一段霧水情緣。旅程中無數定好的計劃不時被打破，這些經歷讓阿翔反而學會了如何面對這種「計劃趕不上變化」的現實。

旅行就像人生，永遠無法按計劃進行！

▲ 在農場幾乎被解雇的經歷，讓當時在澳洲的阿翔曾經耿耿於懷。（受訪者提供）

完成澳洲之旅後，阿翔又赴日本留學一年半，學得一口流利日語，然後又回港工作。不過當時阿翔對於未來依舊是迷惘的，直到2011年3月11日日本發生大地震的那天，當時阿翔正在公司工作，據他憶述：

自己其實很震撼，因為一個生活了年半的地方發生了這麼大件事，再想到自己糊里糊塗學會了日文，難道就是為了這一刻？

▲ 災場的情況一度讓初到埗的阿翔飽受衝撃。（受訪者提供）

深信人生每一步不會白費

於是他毅然決定赴日擔任義工賑災，當地的頹垣敗瓦一度讓他飽受衝撃。除了一般體力勞動的搬運工作外，懂日文的阿翔更被指派一些慰問災民的工作，有時並需要一邊替災民浴足，一邊與他們閒話家常。

最初出發時把自己想得很偉大、很有使命感般去幫人，但反而與災民接觸後，發現自己此行所帶走的東西還有更多。

阿翔後來更開始為災民畫起人像畫，有原本冷漠、不太理人的伯伯在接過畫像後，即活潑如孩子般在災民中心滿場飛，指着畫像四周問人「似唔似我」，也有災民婆婆珍而重之地把畫像放在災後病逝的先夫遺照旁。

▲ 災區的頹垣敗瓦，讓阿翔體會到活着本身已經很值得感恩。（受訪者提供）

每位災民獲得畫像後的反應讓阿翔至今未能忘懷，讓他不得不感嘆：「我發現生命很多事情並非偶然，例如我之前在大學修讀藝術，再加上後來學日文，這些技能我之後在香港再沒使用過，但這些技能原來就是為了這一刻讓我來到日本去和災民聊天，去替他們畫畫，給他們些微的快樂作安慰。」

人生每一步雖並非總是注定，但一定不會浪費，當你願意前進，所有做過的事情都是有用的。

一場緣自「逃避」念頭的澳洲之旅，意外開啟了阿翔的旅行人生。而之後他的每個旅程雖看似獨立，但日本的義工賑災之旅卻又讓他發現，每趟旅程其實暗地裡環環相扣，沒有上一趟旅程，未必有下一趟經歷。問到一直在旅途上成長的阿翔，現在有否成為到自己最初想成為的大人時，他低頭猶豫了片刻，最後才慢慢道出：

我想孩童時的自己在看到現在的我時，不會覺得我是一個討厭的大人吧！

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記者:吳梓楓