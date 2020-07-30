【外賣優惠】北角匯近20食店推外賣優惠　68元在家歎1人私房火鍋【內附詳情】

▲ 北角匯牛牛日式火鍋外賣自取1人前套餐低至68元。（商場提供）

新冠疫情反覆，政府再度收緊防疫措施，本周三凌晨起食肆將全日禁止堂食。北角匯近20家食肆特別推出外賣自取折扣及菜式，當中「加餸優惠」更低至2折，大送招牌美食，或只需68元就可在家中來一場邊爐一人前，為在家工作、留家抗疫的生活帶來一點味覺上的幸福。

1.牛牛日式火鍋放題

1人前套餐低至68元，內含肉類、蔬菜、湯底及醬料，邊爐控一定難以抗拒！

地址：2期1樓110–111號舖

▲ 文華軒外賣自取9折及「升級加餸」優惠。（商場提供）

2.文華軒 ‧ 玉壐軒

精緻點心或特色粵菜一應俱全，除正價食物外賣自取可享9折外，更全新推出低至298元「外賣自取4人套餐」；更特設「升級加餸」優惠：惠顧上述套餐加購「瑤柱海味雞」每隻只需98元 （原價498元，2折）、加購「溫哥華大蟹」每隻298元（原價998元，3折）！

地址：1期2樓202至203號舖

▲ Tamago-EN HK外賣自取85折。（商場提供）

至於其他2期食肆，也提供各種不同的優惠，包括：主打日式蛋料理及意粉的Tamago-EN HK（2樓216-217號舖），外賣自取85折。主打地道韓國料理的濟州燒肉食堂（2樓210號舖），熱賣澎湃章魚海鮮湯拉麵，外賣自取8折。而齊集丼飯、咖哩及拉麵的豚豚食堂（1樓120號舖），外賣自取9折及免加一。主打地道日式人氣拉麵的麵屋武蔵虎洞（1樓118-119號舖），外賣自取85折。

▲ 濟州燒肉食堂外賣自取8折。（商場提供）

而在2期地庫的一田超巿內，多間食店也設有外賣優惠，包括：八番麵工房惠顧外賣自取滿70元，即可獲贈小食一款，可自選招牌餃子或主打的芝麻雞翼等。可品嘗肥美優質和牛的千里屋食堂，外賣自取85折。主打玉子料理的麦玉子Mugi Tamago，外賣自取即享9折。

▲ 一田千里屋食堂外賣自取85折。（商場提供）

為方便大家，北角匯更新設WhatsApp美食外賣專線，如需餐單或其他有關北角匯商場外賣自取餐廳的資料，可透過5514 2798以WhatsApp查詢（服務時間：10am至10pm）。

記者：Elenor