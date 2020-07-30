【新病毒】巴西現變種豬流感病毒再突變增人傳人風險 專家：大流行潛力相當於新冠病毒

▲ 巴西現變種豬流感病毒再突變增人傳人風險 ，專家指，大流行潛力相當於新冠病毒。

新冠肺炎疫情全球大流行，巴西有專家發現，當地出現一種未知的豬流感病毒突變，並具高度傳染性風險。當地專家指，是次變種豬流感，大流行潛力相當於新冠病毒，强調若病毒進一步突變，或增加人傳人的可能性。

綜合外媒報道，巴西衞生部下屬的奧斯瓦爾多·克魯茲科研協會（Fiocruz）呼吸道病毒和麻疹實驗室主任Marilda Siqueira接受媒體訪問時表示，自2005年起全球共發現25種甲型H1N2流感病毒變種，但是次在巴西伊比波朗市（Ibipora）發現的變種與早前發現的有所不同，

這種病毒與豬流感其他病原體存在遺傳差異，而且具有很高的傳染性，「它引起大流行的潛力（與新冠病毒）相當。

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Marilda Siqueira還稱，目前已出現一宗感染病例，是當地一家肉類加工廠的22歲女員工。消息指，該名患者病徵輕微，Marilda Siqueira認為，雖暫未發現人傳人現象，但若病原體發生進一步突變，人傳人的可能性會或將增加。

針對新型豬流感的疫苗可在短時間内研製出來問題，Marilda Siqueira稱可以，但不會很理想，無法讓所有人對病毒長期免疫，但有助預防大流行。

《BBC》近期亦報道，有中國研究指出，專家發現一種新型豬流感病毒「G4」，由2009年引發瘟疫的豬流感「H1N1」所演變而成，目前已有豬傳人的案例，專家擔憂恐引發大流行。

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責任編輯：羅嘉欣