【德國研究】新冠病毒或對心臟造成長期損害　近8成康復者心臟有結構改變

▲ 有德國研究指，新冠病毒或對心臟造成長期損害，近8成康復者心臟有結構改變。

新冠肺炎疫情持續，全球累計確診人數達1720萬，至今已奪去超過66萬人的性命。近日有德國研究發現，新冠病毒可對新臟造成長期損害，近8成康復者的心臟出現結構改變，不少患者更出現心臟發炎的情況。當地另一項研究亦發現，感染新冠肺炎後死亡的患者，超過一半人的心臟有病毒入侵的跡象。

德國法蘭克福大學醫院近日發表一項研究，團隊檢查100名新冠肺炎康復者的心臟狀況，這些患者年齡介乎45至53歲，包括無症狀患者至中度症狀患者，超過一半都是在家中康復。研究人員為他們進行心臟磁力共振掃描、抽血檢查及心臟組織活檢，再對比50名健康人士和50名有潛在健康風險人士的數據。

結果顯示，78%康復者的心臟受損，76%康復者的心臟含有高濃度的肌鈣蛋白（troponin），這種蛋白通常出現於心臟病發患者身上。另外，有60%的康復者有心臟發炎跡象。

磁力共振掃描數據顯示，新冠肺炎患者的心臟會受病毒損害，並與染病前的身體狀況、感染程度、診斷時間等因素無關。

此外，德國漢堡大學心臟和血管中心進行了另一項研究，分析當地39名新冠肺炎死者的心臟組織，這些死者的年齡介乎78歲至89歲，研究人員在16名死者的心臟組織中都發現新冠肺炎病毒，但患者的心臟未有受到大損傷或感染，未足以達到急性心肌炎。不過團隊表示，由於樣本數量較少，加上死者年齡偏高，因此需要進一步研究年輕患者群體。

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責任編輯：羅家欣