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【不顧而去】小朋友單車徑橫行情侶閃避炒車　不負責任爸爸無道歉帶兒一走了之

育兒經 10:35 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

情侶為避孩子而炒車，爸爸竟帶兒一走了之。

小朋友不慎與人有碰撞，作為父母應了解事件，並教導孩子向對方道歉。然而，將軍澳近日有一對父子就與一對情侶在單車徑發生不愉快事件。涉事孩子在單車徑中途突然駛出，令情侶中的女生被逼煞停而「炒車」受傷。事後，父子卻未有道歉和了解女生傷勢就離開，情侶直斥父子過分，不少網民亦批評涉事父親不負責任。

有男網民早前在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指近日與女友在將軍澳海濱的單車徑踩單車，到達康城附近的斜路時，有一名小朋友突然駛出來，女友因即時煞停單車而「炒車」跌倒，結果手腳均有擦損。

事故後父子不顧而去

男網民指，他們並不怪責小朋友，但過程中，小朋友的父親也在場，甚至走在單車路上，陪伴在小朋友旁邊，霸佔了半條車路。當事故發生後，這對父子竟頭也不回地離開現場。

其實發生咗意外大家都唔想，但係當我女朋友仲跌咗係度唔郁嘅時候，連途人都過嚟詢問睇吓有冇事嘅時候，轉個頭就唔見咗人。

情侶批父親無同理心

情侶批評父親毫無同理心，也沒有向他們道歉，做法過分，

呢位為人父親就咁就走咗先，連道歉都無聲，會唔會真係有點過份⋯⋯

帖文獲大批網民回應，不少人都批評父親做法不當，「講真惻隱之心，人哋踩單車跌倒都會過去問候幫吓手，佢走咗去就證明淨係識望著自己細路，其他嘢唔識反應」、「他們的離開是逃避責任，因為小孩不應行單車徑，而且做父母的有責任看實自己小孩」、「自己仔女就係寶、人地果啲就係草」。

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責任編輯：王明芳

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