【開心速遞】龍敢威落難眾叛親離　「大小姐」林淑敏為大龍生付出：不會後悔【內含劇透】

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的大龍生（羅樂林飾）失勢，大龍生更因而不再信任身邊人，包括親生子女大小姐（林淑敏飾）、細龍生（鄭世豪飾）等。

面臨父女關係決裂，「大小姐」林淑敏接受TOPick訪問，剖白對爸爸的感受。

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▲ 「大小姐」林淑敏不獲「大龍生」羅樂林信任。（TVB截圖）

大小姐欲與大龍生商討對策

昨晚（7月29日）播出的第952集《愛‧回家之開心速遞》以「墮落的大龍生」為主題，講述大龍生不再是接龍集團中最大的決策者，感到被背叛後不再信任身邊人。

KC（歐瑞偉飾）事後載大龍生與大小姐會面，大小姐表示留下只是權宜之計，欲跟大龍生一同商討對策奪回接龍的話事權。然而，大龍生未有因而受感動，且不相信大小姐，「我只會相信自己對眼睛，誰是人，誰是鬼，我看得一清二楚。」

不獲信任的大小姐勸大龍生：「爸爸，我連肝臟也可以捐給你，你就相信我這一次吧！」可惜，大龍生最終轉身離去並大喊：「龍敢威，你也有今天！」

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▲ 「大龍生」羅樂林於接龍集團中失勢。（TVB截圖）

林淑敏讚《開心速遞》劇力萬鈞

「大小姐」林淑敏談到接龍集團變天，她向TOPick稱：「的確是劇力萬鈞！這集是由我地組其中一位很有經驗的女導演所拍，我覺得她能捕捉我們緊張的情緒，且捕捉得很好。」

曾經落難的大小姐，看着大龍生也面對相類狀況有感世事難料，「真的沒想過！這個世界真的是甚麼都有可能發生。不過作為處境劇，其實故事都反映商業社會中的爾虞我詐，所以大家會看得有共鳴。」

▲ 「大小姐」林淑敏曾經捐贈肝臟予「大龍生」羅樂林。（林淑敏IG圖片）

林淑敏期望看白彪羅樂林鬥戲

大小姐一直以來都為大龍生付出很多，卻換來不被信任的下場，她表示：「不會後悔的，因為相信大龍生很愛錫大小姐，只是被傳統觀念鎖着，覺得女兒不應繼承產業。事實上，他也下放了不少公司權力予大小姐。」

雷公（白彪飾）從此入主接龍集團，大小姐說：「雷公的加入，令爸爸經歷一些挑戰，希望兩位長輩可以在劇內鬥多些給我們看。」

今晚（7 月30日）劇情講接龍集團由雷公任新主席，各部門職員紛紛消除與敢威有關的東西，與他劃清界線。雷公與各部門的主管開會，使出懷柔手段以籠絡眾人。

敢威輸掉經營半生的心血，嘗盡人情冷暖，自感遭人奚落，遂決意躲藏起來。

「大四喜」的根叔（劉丹飾）、譚道德（陳榮峻飾）與豹叔（黎彼得飾）對敢威不離不棄，特意去開解他；力王（李偉健飾）亦與力蓮鬧翻，要與璟風（陳浚霆飾）跟敢威共同進退……

記者：梁樂欣