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【禁堂食】為基層工人默默付出作致敬 張堅庭：他們才是蹲著的英雄

娛樂 10:50 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

張堅庭指工人家人為社會的付出更有尊嚴。

政府昨天起收緊堂食服務，食肆全日禁堂食。在禁堂食令實施的第一天，大量戶外工作人士迫於在炎熱天氣下路邊食飯，不少網民對此城市景像感心酸，紛紛在網上發表感受。其中名人張堅庭也在社交平台撰文，向「蹲著的英雄」作致敬重。

有消息指，政府有意明天起放寬限制，準 早午餐堂食每枱限坐兩人。

張堅庭昨傍晚在facebook發文，並配上一班工友在路邊吃午飯的圖片，向心目中的城市英雄致上敬意。

他寫道：「街頭用餐成為今天熱話，不過有網友把尊嚴和私隠混淆了。未得別人同意把樣貌上傳是侵擾了別人私隱，這點我們要留意。」

張堅庭發文向工人們致敬。（網上截圖）

【全日禁堂食】鄭中基心痛打工仔路邊食飯　籲網民別拍照：人人嘅尊嚴都應受到尊重

張堅庭強調，工人為城市的付出更為偉大。他分享：「但如果認為網上流傳的路邊食飯照片，有損相中人尊嚴我並不同意，我個人十分尊敬他們在如此酷熱又風又雨的天氣午休，只能默然吃飯，工人大佬盡心工作，努力賺錢養家，讓孩子上學，讓太太安心，這就是尊嚴。」

尊嚴不是權位多重，尊嚴不是富貴多少，尊嚴是得到我們香港人尊敬。

工人們蹲得多低，我們的敬禮就愈高，他們的孩子見到父母們為家庭付出，他們更愛雙親，父母的尊嚴來自孩子的感激。

張堅庭最後寫道：「這些照片為荒謬的城市留下歷史的印記，讓後人知道香港曾有『蹲著的英雄』，只有英雄才可以披上『尊嚴』的戰衣。」

昨日全日禁堂食實施，不少打工仔要在街上進食午飯。（程志遠攝）

民政署明開放社區會堂供午膳

事實，昨日有不少藝人都為打工仔在「禁堂食令」下迫於街上進食感痛心，如鄭中基就呼籲大家在發表感想時，不要隨便去拍攝別人，讓打工仔有空間可進食。另外小儀也在社交平台為打工仔們打氣。

另，政府發言人表示，為方便有需要市民可於有蓋空間食用自攜午膳，民政總署明日（30日）起，早上11時至下午3時開放全港19間社區會堂／社區中心。

撰文 : TOPick柴犬出動

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