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【全日禁堂食】許樹昌：全日禁堂食情況不理想　倡重開堂食限2人同枱

社會 10:49 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

中大呼吸系統學講座教授許樹昌指昨日的情況不理想，倡微調全日禁食的做法。

食肆昨日（29日）起全日禁堂食一周，部分市民被逼在街上進食。港府今日起即安排民政總署開放全港19間社區會堂或社區中心予市民午膳，另亦有網民發起成立「各區免費用膳地點平台」，開放部分地方予有需要市民入內用膳。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指昨日的情況不理想，倡微調全日禁食的做法。

【全日禁堂食】 酷熱天氣下市民公園、路邊午餐　公園長椅上保持社交距離

許樹昌今（30日）早接受電台訪問時指，昨日首日全面禁堂食，導致不少人需在街邊進食的情況非常不理想：

昨日中午已有不少朋友傳那些相片給我睇，真係幾陰公呀！

他稱，雖然戶外空氣較流通，加上因天氣炎熱，食物容易變壞，且戶外地方無地方洗手，會有其他傳染病的風險，加上打工仔用膳時間限制和社區中心地點等問題亦有所限制，認為政府要做一些「微調」，例如可以開放堂食，限二人同桌，既無犯限聚令，亦可以提供地方予無辦公室的人士進食，而部分教堂亦可考慮提供場地予有需要人士入內進食等。

【新冠肺炎】政府宣布全日禁堂食限聚令收緊至兩人　周三凌晨起生效為期7天

他認為政府開放社區中心讓市民用餐亦等同堂食，與禁止堂食的原意有牴觸；禁堂食措施應與在家工作同步進行，惟在政府實行在家工作安排後，跟隨的私人企業數目不及第二波疫情，故午餐時段仍有很多人需要用餐。

最大問題是部分私人機構沒有安排員工在家工作，在繁忙時間仍有不少人乘搭公共交通，與第二波的情況很不同。

對於有部分工種因避雨或地方問題而要一同用膳，許樹昌稱病毒已經滲入社區至不同行業，不論是室外還是室內，只要是聚集在一起已經有染疫風險，建議有關人士要盡量利用酒精搓手液清潔雙手。

【新冠肺炎】全港19間社區中心朝11午3開放　供市民午膳【內附地址】

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記者：郭詩詩

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