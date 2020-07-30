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【外賣優惠】戶戶送新推早餐服務外賣自取8折　延長送餐服務至晚上11時30分

精明消費 11:14 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

戶戶送新推早餐外賣服務。（圖片來源：戶戶送官網）

本港第三波新冠肺炎疫情爆發，社交距離措施收緊，大家多了機會外賣一日三餐。戶戶送昨日（29日）起一連兩個星期由早上7時45分開始推出早餐服務，延長送餐服務時間至晚上11時30分，把外賣直送府上。

由於政府宣布將由7月29日（星期三）起全面禁止食肆堂食服務，戶戶送由昨日（29日）起兩個星期，於精選餐廳選擇外賣自取的顧客仍可享8折優惠，並於早前宣布延長送餐時間至晚上11時30分。

顧客由即日起可於平日早上7時45分或週末早上9時起透過戶戶送平台訂購早餐美食，外賣及自取均可。提供早餐服務重點餐廳包括：麥當勞、MOS Burger、Subway、Isaac Toast & Coffee、Beans 荳子、Grove Sandwiches、The Coffee Academics、Eurogogo、豆漿大王、鴻福堂、翠華餐廳及新記冰室。

此外，戶戶送於7月與多間餐廳夥伴合作，推出超過7,000項餐飲優惠，現延長現有的外賣和自取顧客優惠，以吸引的折扣鼓勵港人留家抗疫。戶戶送亦推出信用卡及商場（MegaBox、太古城中心/太古城、將軍澳廣場 、南豐廣場）優惠，令大家叫外賣抵上加抵！

Mastercard信用卡優惠：

優惠一【全新戶戶送顧客可享 HK$20 折扣三次】

  • 由即日起至2020年12月31日，首次登記成為戶戶送Deliveroo用戶並於登記時設定Mastercard卡為付款信用卡，及於首次結賬前輸入 「MC2020NEW」，訂單滿 HK$100 （不包括運費） 即可享 HK$20 折扣三次。
    推廣優惠碼： MC2020NEW

優惠二【三月至十二月現有客戶於每月可享 HK$25 折扣兩次】

  • 由即日起至12月31日，戶戶送Deliveroo現有顧客訂購外賣滿HK$250 （不包括運費），憑 Mastercard 卡付款每單可享用 HK$25 折扣（每個月限用優惠碼一次，每名顧客可憑該月之優惠碼享用此優惠兩次）。
    只需於 deliveroo.hk 或戶戶送Deliveroo手機應用程式訂購外賣，並於結賬前按月份使用以下優惠碼，即可享用 HK＄25 折扣兩次。優惠每月只限首 3,600 個優惠名額，先到先得，優惠碼如下：
    2020年8月優惠碼：MC20AUG
    2020年9月優惠碼：MC20SEP

滙豐Red信用卡優惠：

  • 由即日起，戶戶送Deliveroo現有顧客憑滙豐Red信用卡付款，每月首4張 $180（不連運費）或以上訂單，可享用 $20折扣。
    2020年8月優惠碼：RED082020
    2020年9月優惠碼：RED092020

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責任編輯：王芷瑩

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