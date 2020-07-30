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【禁堂食】電台DJ與清潔工坐樓梯吃飯　基層勞工嘆手停口停：唔做就無得食

健康 11:46 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

疫症下，基層清潔工手停口停。

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，政府日前宣布的全日禁堂食，昨日（29日）是措施實施的首天，天氣酷熱，更一度下起大雨，但不少戶外工作的打工仔也被逼在此情況下於室外用膳。商業電台雷霆881節目主持楊樂笙昨日買了飯盒，親身體驗戶外工作人士吃飯的情況。他遇上一名基層清潔工，二人坐在樓梯吃飯，言談間揭露基層勞工在疫症下的辛酸生活。

電台主持楊樂笙在其facebook專頁撰文分享經歷，因好奇無office 的人如何食飯，於是我買了飯盒外出。在某條樓梯，他見到一個清潔工叔叔休息，準備食飯。楊樂笙問「我可唔可以坐呢度同你一齊食？」叔叔笑笑口回答：「可以！唔坐呢度坐邊？不過你唔好坐咁近，我好污糟！」

自然地二人開始傾計，叔叔是典型手停口停基層市民，住劏房，兩公婆收入加埋僅僅夠開支，生活艱難。細問之下，原來叔叔的外判公司要炒人，人手少了，叔叔要一個人做一更半工作，一日做十幾個鐘。

問到叔叔疫情之下，做清潔怕感染嗎？叔叔繼續笑住講：「邊有得怕？唔做就無得食，我兩公婆怕都仲有得做已經好好！」言談間，楊樂笙聽到叔叔當然對政府防疫不力有不滿，但佢自覺人微言輕，有工開有個瓦遮頭已經好滿足，佢反而奇怪為何楊樂笙會一齊坐樓梯，仲叫他要努力，香港要靠年青人。

開始下起大雨，雨水開始撇入樓梯，叔叔只好立即改變位置，然後極速食完個午飯，說句「我要開工，你慢慢食。」便離開。短短十幾分鐘，楊樂笙已經覺得好悲哀，一個國際大城市為何還有人要如此捱苦，連好好坐低食個飯都如此難？

文章獲楊樂笙授權轉載

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責任編輯：李迦善

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