【禁堂食】政府今日開放避暑中心供市民午膳　梨木樹社區會堂因確診個案須關閉

▲ （程志遠攝）

新冠肺炎本地大爆發，政府昨日（29日）起要求全面停止餐廳堂食。政府發言人表示，明白措施會令市民不便，為方便有需要市民可於有蓋空間食用自攜午膳，民政總署今日（30日）起，早上11時至下午3時開放全港19間社區會堂／社區中心。

【全日禁堂食】許樹昌指全日禁堂食情況不理想 倡重開堂食限二人同桌

民政事務總署今早表示，得悉梨木樹社區會堂所在的梨木樹邨康樹樓出現2019冠狀病毒病確診個案，該社區會堂今日將進行全面消毒及清潔。

政府全日禁止堂食措施實施期間，荃灣區開放予有需要的市民食用自攜午膳的地點將改為石圍角社區會堂（地址為荃灣石圍角邨）。荃灣區的夜間臨時避暑中心亦將改設於石圍角社區會堂，直至另行通告為止。

【新冠肺炎】全港19間社區中心朝11午3開放 供市民午膳【內附地址】

▲ 灣仔民政事務署工作人員在現場為市民探熱登記。（程志遠攝）

▲ （程志遠攝）

TOPick記者前往位於灣仔的社區中心了解，在早上11時左右，灣仔民政事務署工作人員在現場為市民探熱登記，門口也展示堂食的位置。

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記者 :伍瑋瑋