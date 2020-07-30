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【娛圈群組】施匡翹被誤傳相信「食鹽可抗肺炎」　Zaina拍片剖白感謝醫護付出

娛樂 12:15 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

施匡翹為「食鹽」事件自白。

女歌手施匡翹早前確診新冠肺炎，成為香港首宗確診女藝人，並到隔離病房治療。在隔離期間，施匡翹曾在社交媒體分享一張手持食鹽的照片，因此被網傳「施匡翹相信食鹽可對抗肺炎」，甚至指她在住院期間要求膳食加尸鹽，令她受到批評。

昨晚施匡翹在IG直播分享自己近況，並首度回應「食鹽事件」。

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直播公開近況

施匡翹昨晚在IG開live，分享自己近況：「發生太多事，完全不知道怎樣面對。開live因為太多朋友問我怎麼樣，我希望給大家知道我無問題，很精神、自我感覺健康。」

施匡翹IG直播。（施匡翹IG截圖）

即使身處獨立房，全程live施匡翹也沒有脫下口罩，她解釋：「為甚麼我戴口罩，我現在是自己在獨立一個房間，其實我可以脫下（口罩），但這時段我經歷太多，自己沒做過的事也會被說，而且真的有人相信，我寧願戴著口罩見大家，等一下我沒戴又會被cap圖說我。」

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誤傳「食鹽事件」

在確診後，施匡翹曾回覆傳媒表示：「家人給我帶了些日用品，也帶了很多鹽給我，用鹽漱口及喝鹽水，是有一定的殺菌和增強免疫力的作用。」

施匡翹因「食鹽」事件被罵。（被訪者提供）

可是之後卻被誤傳相信「食鹽可以對抗肺炎」後，後來更演變成要求醫院提供膳食一定要加鹽，令施匡翹受到很多攻擊。

後來其經理人向傳媒澄清謠言，指用鹽水漱口殺菌是很正常，而施匡翹家人已給她一大包鹽，不需要亦沒有問醫院取用。

施匡翹在影片指：「其實我有看留言，當我被隔離在醫院的時候很悶，其實我很想看留言又不想看，不知道大家明不明白我的話，真的很多謝大家。」

現階段施匡翹亦已接受現實：「我知很多人會上網攻擊、批評我，起初是難以接受的，而且很多人不知道事實的真相，為什麼可以亂傳，但我現在已經接受了，因為作為公眾人物，應該要承受這件事，所以已經不會在網上回應，因為真的沒做過，如果信我的人便會相信。」

施匡翹成首位確診女藝人。（取自施匡翹IG）

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所以施匡翹希望透過live回應大家的疑問：「想讓大家知道我是OK的，有什麼想知道，現在問我，我立即答你。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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