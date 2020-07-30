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【Chef Lemon】謝霆鋒赴武漢錄《中國好聲音》　不戴口罩與大批途人近距離接觸

娛樂 11:40 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

謝霆鋒在武漢錄節目，不戴口罩下與途人互動。

謝霆鋒近年的工作重心偏移內地，他近日在武漢錄製節目《中國好聲音》，獲工作人員安排坐在車上遊走武漢做直播。不過，謝霆鋒卻全程未有戴口罩與不同人互動，合照握手及派食物等。

從微博的直播片段所見，人氣一向勁的謝霆鋒下車後即吸引不少人圍觀，他亦在無戴口罩的情況下，與各人熱情打招呼及握手。霆鋒又派食物予市民，期間近距離有講有笑，不過對方就全部都有戴口罩。

而在車上時，謝霆鋒亦都未有戴口罩，並打開車窗吃麵，又與途人粉絲合照，來者不拒。

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謝霆鋒為新一輯《中國好聲音》任導師。（微博圖片）

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霆鋒為武漢市民打氣

武漢曾因早期新冠肺炎爆時封城，解封後漸變回昔日的繁華，連謝霆鋒都忍不住有感而發地說：「武漢人民好厲害，這樣的變化是你們努力和堅守的成果。」

謝霆鋒向途人派食物。（微博圖片）

網民見狀都大讚謝霆鋒沒有明星架子：「給粉絲們送吃的，特別接地氣。」，並有很多人表示對節目非常期待。

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謝霆鋒與粉絲合照。（微博圖片）

再為《中國好聲音》任導師

新一輯《中國好聲音》將於8月回歸，而謝霆鋒就為導師之一。在2018年的《中國好聲音》中，他已曾任導師，在節目中表達出自己對音樂鮮明及獨特的見解。

而再次回歸節目拍攝，謝霆鋒曾接受訪問時表示，自己一直保持一顆音樂頑童的赤子之心，在新一季都會秉持以往對音樂的態度，帶領學員隨心玩音樂。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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