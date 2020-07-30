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【禁堂食】全日禁堂食心痛打工仔無處食飯　發達鳥找換店免費提供用膳地方

健康 11:52 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

深水埗一間貨幣兌換店宣佈免費提供地方，讓有需要人士自備食物到場享用午膳。

本港新冠肺炎疫情持續，政府昨日（29日）實施食肆全日禁堂食，令不少戶外工作的打工仔無奈在酷熱雨天下用膳。正值艱難時刻，深水埗一間貨幣兌換店宣佈免費提供地方，讓有需要人士自備食物到場享用午膳，為打工仔提供其中一個可以安樂食飯的聚腳點：

你食飯，我抹枱，有清水，酒精消毒液，齊心抗疫。

食肆全日禁堂食令昨日正式生效，不少市民要坐在公園，甚至席地而坐用膳，場景令人心酸。發達鳥找換店昨日在Facebook發帖，因為心痛見到市民在外日矖雨淋吃飯，決定免費提供地方給市民用膳：

我地有少少冷氣，免費提供5張高櫈，以供等侯學習防疫知識。

帖文提及，市民需自備飯盒，開放時間由今日（30日）起至8月4日，本周日作特別開放，時間是中午12時至下午2時30分。店內有水機的清水、有酒精清手液、乾紙巾及濕紙巾提供。同時又窩心寫上：「萬一整濕咗個口罩，我地有少量後備。經過抖一抖，額滿即止。」由於位置及人手有限，亦呼籲到場人士自律，獲不少網民大讚是善心之舉。

政府要求全面停止餐廳堂食的措施近日惹起爭議，不少在戶外工作的人士如地盤工人被迫在街頭用膳。有見及此，民政總署今日起，早上11時至下午3時將開放全港19間社區會堂及社區中心，讓市民可於有蓋空間食用自攜午膳。

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責任編輯：王俊賢

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