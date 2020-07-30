【最新調查】韓國加濕器殺菌劑致67萬人健康受損　料1.4萬人死於吸入霧化消毒劑

▲ 韓國2020年最新調查指，料吸入霧化消毒劑致1.4萬人死亡。

新冠肺炎疫情持續，不少人都購入了各種消毒殺菌用品，但選購和使用時應份外小心。2011年韓國爆發了「加濕器殺菌劑殺人事件」，一批使用「利潔時」殺菌劑的用家，陸續出現肺部受損、脫髮、免疫力衰退，更導致1553人死亡。不過，據2020年最新的調查結果顯示，事件導致的死亡人數被嚴重低估，料實際死亡人數超1.4萬人，且67萬人健康受損。

綜合韓媒報道，韓國社會災難調查特別委員會公佈2020年有關「加濕器殺菌劑殺人事件」的最新調查結果。調查指，由1994年到2011年，韓國共約有626萬人使用過加濕器殺菌劑，其中67萬人認為加濕器殺菌劑對健康造成了損害，例如患有新的肺部疾病、皮膚、大腦、心血管疾病或症狀加重，但政府在過去9年受理的健康損害申告人只有6823人，僅佔調查結果的1%。

至於死亡人數，預料超過1.4萬人，比政府本月公佈的1553人多約10倍。

經確認，潛在的加濕器殺菌劑受害者和死亡者仍然很多。

韓國「加濕器殺菌劑殺人事件」是源於利潔時（Oxy-Reckitt Benckiser Korea）推出的殺菌劑「옥시싹싹」，不少人將殺菌劑配合加濕器使用，結果遭到慢性損害。

有孩子自1歲開始出現呼吸困難、發燒等症狀，病情一直惡化，醫生需在他的喉嚨開孔，日常出入都要背負著沉重的氧氣瓶。又有孩子未滿周歲便罹患鼻炎、咽炎、支氣管炎和肺炎等；第二年起，免疫力大幅衰退，患上鼻竇炎、結膜炎和扁桃腺炎，長大後更有嚴重掉髮問題。

2011年，韓國有4名孕婦因肺部問題突然死亡，調查發現與家中所用的加濕器殺菌劑有關，繼而揭發問題。2015年，韓國檢察局決定調查事件，並停售殺菌劑。

本港專家：霧化消毒劑「吸入肺永遠唔走」

香港大學化學系博士K Kwong近日在Facebook發文指，如非必要，不要用所謂噴霧或霧化式消毒劑。一些標榜「無毒」的噴霧、霧化式消毒劑（含氯消毒劑），會吸入肺：

唔只殺菌，自己都殺。

K Kwong引述內地一個案例，指曾有人於密封環境中，使用防水噴霧噴大量衣服鞋物，噴霧被吸入肺部後，最終導致纖維化。他表示，將酒精霧化，少量吸入無太大影響，因為酒精會揮發，但亦有著火危機。但如果是漂白水、滴露等霧化消毒劑，「吸入肺永遠唔走」。

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責任編輯：楊宛茜