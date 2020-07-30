【禁堂食】消息：政府明天起放寬早、午餐堂食　限每枱2人

▲ 消息指，中午市堂食明天恢復。

新冠肺炎本地大爆發，政府昨日（29日）起要求全面停止餐廳堂食。政府發言人表示，明白措施會令市民不便，為方便有需要市民可於有蓋空間食用自攜午膳，昨晚「補鑊」，指民政總署今日（30日）起，早上11時至下午3時開放全港19間社區會堂／社區中心，變相又有機會增加感染風險。消息指政府明天起放寬早、午餐堂食，限2人一桌。

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消息指，即使開放早、午餐堂食，有關食肆依然要跟從防疫措施，包括食肆人數只能容納座位的一半。

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政府在7月27日公布將防疫抗疫措施「加辣」，除晚市禁堂食外，將擴大禁堂食範圍，並收緊限聚令人數。在7月29日起，推出四項新防疫措施，包括食肆全日禁堂食、室內體育館及泳池暫停營業、限聚令由四人收緊至兩人以及強制室外公眾地方戴口罩，有關措施暫時維持一周至8月4日。

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「禁堂食」措施一出，不少市民不禁問，如果是外勤人員應如何處理？特別是需要論更、沒有固定工作間的外勤人員，包括修路工人、地盤工人等，既無固定工作間，在記者會上，有記者問政務司司長張建宗，有關取消食肆全日堂食的措施，有關打工仔應何處用膳？張建宗建議他們可以在寫字樓用膳，續提到不限制市民到郊野公園進餐，引起爭議。

晚市方面，你剛才說有些人一定要在外吃，怎麼辦？他們真的要叫外賣。大家都要包容。至於在哪裏吃飯，當然你在辦公室，在附近買了飯盒便回辦公室吃，現時很多同事午膳時都是買飯盒回辦公室吃。在郊野公園吃是否可以，我們沒有限制，但當然你不能構成環境污染，到處亂扔飯盒等，個人衞生都是重要的。

另外，食物及衞生局局長陳肇始也指如果市民要去公園用膳，需要「坐開一些」，惟措施生效後，昨日本港各處都有打工仔在路邊及公園用膳，情況十分狠狠。詳情即看 :【上班族悲歌】全日禁堂食實施首天下暴雨 打工仔無處開餐坐路邊進食

▲ 政府今日開放避暑中心供市民午膳，市民入內需要量度體溫。（程志遠攝）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指昨日的情況不理想，倡微調全日禁食的做法，詳情即看:【全日禁堂食】許樹昌指全日禁堂食情況不理想 倡重開堂食限二人同桌

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記者：伍瑋瑋