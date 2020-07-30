居內地老翁稱無法回港投票申覆核　質疑政府拒押後立法會選舉侵犯投票權

▲ 居內地老翁質疑政府拒押後立法會選舉，侵犯其投票權。（資料圖片）

居於內地的八旬老翁不滿政府早前拒押後於9月6日舉行的立法會選舉，日前入稟高等法院提出司法覆核，質疑疫情令居於內地的本港永久性居民需冒險返港排隊投票之餘，亦因14天強制隔離措施而於投票後無法返回內地寓所，侵犯《基本法》所保障的投票權。

申請人Tan Guoyuan；答辯人行政長官及政制及內地事務局局長。入稟狀指，申請人今年78歲，為已登記選民，並有意於今屆立法會選舉中投票。根據現時政府針對新冠肺炎的抗疫措施，任何入境本港的人均需接受強制隔離，而申請人並不屬於獲豁免人士，他是20萬名居於內地的本港永久性居民之一。

申請人續指，他雖有意於今屆立法會選舉中投票，但卻擔心會因排隊而感染新冠肺炎，亦擔心會因強制隔離措施而被拒投票。申請人曾於7月28日分別去信行政長官及政制及內地事務局局長，要求押後今屆立法會選舉，惟政制及內地事務局局長於同日回信，指政府會確保於9月6日舉行的立法會選舉在公平、公開、誠實及安全的情況下進行，並拒絕申請人的要求。

申請人認為上述決定並不合理，因為本港的第三波疫情確診數字屢創新高，而隔離措施會使申請人被逼放棄投票，或需冒著受感染的風險排隊投票，影響選舉公平性，及侵犯《基本法》26條所保障的選舉權。

申請人因此入稟提出司法覆核，要求法庭裁定有關決定屬不合理，應予以推翻，並要求法庭下令答辯人重新審視上述決定及押後選舉。

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記者：楊詠渝