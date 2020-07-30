【全日禁堂食】何栢良對提出全日禁堂食引起不便道歉　指行不通要修改

▲ 何栢良認為昨日食肆全日禁止堂食後，「打工仔」午膳情況慘不忍睹。

政府昨日（29日）起全面禁堂食，不少市民在路邊、公園等地方食飯。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日表示，對提出全日禁堂食引起不便道歉，指行不通要修改，形容情況「慘不忍睹」，建議政府可重新開放午市堂食。

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何栢良曾支持全日禁堂食，他今日（30日）在社交平台上表示「對不起」。他今早在接受電台訪問時更形容昨日全日禁堂食的情況「慘不忍睹」：

我昨日起到現在都不斷在問，到底香港人做錯了甚麼？

他認為政府的原意是好，惟措施行不通，就應要更改，否則只會衍生更多問題，也表示自己曾提倡食肆全日禁堂食引起市民不便致歉。

全日餐廳禁堂食作為一個風險管理的措施原意一定是好的，我自己之前一直都支持這個做法，但是沒有配套情況下，這個方法行不通就要變通，如唔變通而繼續堅持落去不是負責任的做法。

▲ 中午有市民買外賣在馬路中間安全島進食。（林宇翔攝）

他表示有人需在廁所食飯，但廁所衞生環境差且不通風，病毒傳播的風險較餐廳更高，又認為有人上班便需要處理食飯問題，建議港府可重新開放午市堂食，但餐廳要再收緊其他措施，包括每張枱的人數再下調、放置隔板等，或可採取醫院飯堂的做法，如背對背坐、面對牆壁進食。他提醒市民進食時不要傾談，用膳就應盡快戴上口罩。

最重要是不要在除口罩之後傾偈，萬一自己或身邊的人中招，就會有傳播的風險！

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何栢良又認為政府不可只聚焦在聚餐風險，現時每日有過百宗的確診個案，當中仍有其他漏洞及危險。他提到，現時有不少確診者仍留在家中等待送院，惟其緊密接觸者需要上班，或會衍生新的傳播鏈。他續指，亞洲博覽館社區治療設施於周六才可投入服務，認為其無法解決現時的問題：

現時周圍都是 火頭， 熊熊烈火，但（ 政府） 只用漱口杯救火，這個真是解決不到問題的！

鑑於近日有確診者是海員及外傭，他促請政府要進一步收緊邊境措施，包括考慮封關，亦要短期內叫停外傭來港。

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記者：郭詩詩