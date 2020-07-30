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【錯用偏方】6個月大女嬰遭滾水燙傷　外公用浸過白酒毛巾敷致孫女休克

兒童健康 12:47 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

內地一名6個月大女嬰遭滾水燙傷，外公用浸過白酒的毛巾替她敷傷口。

嬰幼兒燙傷可大可小，如果家長處理不當更會令情況愈來愈嚴重，甚至會危害孩子性命。內地一名6個月大女嬰遭滾水燙傷，其外公用浸過白酒的毛巾替她敷傷口，女嬰送院時全身通紅休克。

綜合內地傳媒報道，福建泉州一名6個月大女嬰近日在家中打翻熱水壺，她的面部、頸部及身體受到不同程度燙傷，媽媽即抱起她用水沖洗。不過，女嬰的外公卻用當地偏方，以高濃度的白酒浸毛巾，再敷在孫女燙傷處。

醫生︰酒精中毒或致休克死

外公指這可減少疼痛感，於是媽媽便按土法照做。可是女嬰送到當地醫院時，已全身通紅，更出現休克狀況。醫生指女嬰家人處理方法錯誤，不但造成疼痛，而且酒精一旦被傷口皮膚吸收，有可能令孩子因酒精中毒導致休克死亡。

經醫生檢查後，發現女嬰全身約22%面積被燙傷，屬於重度燙傷。燒傷科護士長稱，女嬰在送醫後兩小時處於嚴重醉酒狀態，不但意識模糊，而且曾嘔吐7次，檢查後發現其肝功能亦受損。

輕微燒傷急救法

TOPick早前訪問過香港紅十字會，示範為孩子進行急救及講解預防燒傷的方法。輕微燒傷急救法如下：

  • 先用流動的清水（例如自來水）沖洗傷口至無痛楚感覺
  • 再抹乾傷口
  • 後用無菌敷料、清潔的布或保鮮紙覆蓋傷口
  • 避免不必要之碰撞，以免擦傷傷口

如傷者嚴重燒傷，均須送院接受治療︰

第三程度燒傷

  • 燒傷部分在呼吸氣道、臉、手掌、腳掌及生殖器官
  • 肢體或軀幹環形的燒傷
  • 傷者是年幼之人士
  • 任何由化學藥物或觸電而導致的燒傷
  • 10%或以上的皮膚面積被燒傷

處理燒傷5個「不要」：

  • 不要刺穿水泡
  • 不要撕去黏連的衣物
  • 不要塗抹或給予任何藥物、牙膏或食油等
  • 不要冰敷傷處
  • 不要將傷病者過度降溫

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責任編輯︰駱秀玲

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