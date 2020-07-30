【隔離心聲】家人確診後留家遭鄰居歧視　港男入住隔離營不鬆懈繼續戴口罩

▲ 有名港男跟家人開始隔離生活，他覺得比留在家更安心，會跟家人做好抗疫。

本港新冠肺炎爆發第三波疫情，確診人數持續增加，被列為緊密接觸者的人士需進行檢測及隔離。最近有一名市民的家人確診後，他跟其他家屬需等候被安排入住隔離營，等候期間飽受歧視，現時開始隔離生活，他反覺更安心，並會跟家人做好抗疫。

留家備受鄰居歧視壓力大

有網民今晨（30日）在facebook群組「巴打絲打Group」發帖文，他表示，有家人確診後，他剛剛開始了隔離營的生活。現時疫情嚴重，確診個案連續多天上以百計，有大量緊密接觸者，他們獲知隔離及安排進行檢測時，中段時間須留在家居。發帖文網民稱，留家時備受鄰居歧視而感難受：

搬咗嚟隔離營，感覺反而舒服啲，再留喺本身嘅屋企，反而覺得被歧視，唔見得光一樣。鄰居和管理員歧視我哋，又將一啲不知情嘅消息散播。

入住隔離營感安心

他感慨疫情嚴峻不受控爆發，病人及家屬要承受巨大壓力。他指家人之前等候病房要18小時，之後才正式開始檢驗及治療，有感現時醫療資源負荷大，初步確診者要接受抽驗、化驗、出報告等，再要安排醫生解說，估計要一段長時間。

現時他跟家人已入住隔離營生活，反而放下了一些憂心，在營地生活尚算可以，今天如常地「在家工作」，從他上載照片所見，隔離營有提供基本的設施，包括摺枱摺椅，及有餐盒供養。

時間過得快。今早終於一家人一齊做深喉唾液檢測，結果要過兩天先知。我冇鬆懈，每個人都有戴口罩保護自己同對方。

網民留言為他加油，希望港人度過是次疫境。

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責任編輯：王俊賢