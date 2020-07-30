【食飯減肥】居家防疫一日3餐吃白飯瘦身　靚媽Ella靠「不減醣飲食法」減7磅

▲ 靚媽Ella靠食白飯減肥。

不少人減肥都會視澱粉質、醣類為大敵，往往會減少、甚至完全不食飯和麵包等。不過，台灣女星陳嘉樺（Ella）近日透露，她把白飯當作主食和茶點，不但體態更好，更快速地瘦了3公斤。

Ella早前接受媒體訪問時表示，最近去了看中醫，中醫告知她「白米飯」是很好的蛋白質來源，而且可以「去濕氣」。她發現，原來以往她減肥的方法都是錯誤，因她長期吃生菜沙律和雞胸肉，而那些食物都是冷的，令自己身體變得更寒，容易手腳冰冷，早上起床也會有水腫問題。

▲ Ella自製飯團當點心。（Ella facebook圖片）

3餐食白飯

當中醫告知減肥也可吃白飯後，她就改為3餐吃白飯，配搭青菜和肉類，肉類通常會選豬、雞、魚肉，而羊肉和牛肉太燥，所以較少食用；青菜方面她會避免吃較寒的瓜類，只有南瓜可以吃。

前陣子放縱亂吃發胖的3公斤竟然立刻下降，回到原本的50公斤，搭配吃中藥排了很多濕氣後，水腫的問題改善很多。

除了把白飯當主食，Ella還會製作白飯茶點，早上自製兩個吞拿魚三角飯團，一個做早餐，一個就待下午出門後當點心，

我發現這樣吃，我並沒有變胖，反而精神更好，也更有力氣，身體也比較輕盈，不那麼容易水腫，真的完全顛覆我以往的印象。

Ella又提醒，晚餐的白飯量要減少，另外亦要盡量避免吃生冷食物和甜食。

▲ Ella與丈夫育有一名兒子。（Ella facebook圖片）

米飯增加飽肚感

事實上，日本京都同志社女子大學去年一個研究亦指出，以米飯為主的飲食習慣有助避免肥胖纏身，因為米飯的脂肪含量十分低，且在全穀類食物中含有纖維素、營養成分及植物化合物，能夠增加飽肚感，減少過度進食導致過重。

加拿大註冊營養師曾欣欣（Gloria）過往接受TOPick訪問時亦提到，吸收澱粉質可以令身體分泌名為「血清素」的賀爾蒙。血清素可以令心情放鬆、改善焦慮不安、增強集中力，同時也是天然抗食慾物質，可以抑壓食慾，產生「飽肚」之感，因此提醒減肥人士不要胡亂減低澱粉的吸收。

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責任編輯：王明芳