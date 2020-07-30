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【全日禁堂食】港人免費借出地方食飯　熱心網民建fb專頁整合各區用饍地方

休閒 12:01 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

港人自救免費借出用饍地方，熱心網民建fb專頁整合各區資訊。

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府推出食肆全日禁堂食措施。禁堂食生效首天，不少香港人要坐在街邊、天橋底或巴士站吃飯，場面令人心酸。幸好有不少好心人提供免費用饍的地方，更有網民成立「各區午間免費用饍地點分享」Facebook專頁，讓有需要人士一目了然。

網民整合各區免費用饍地方

在禁堂食令下，香港人再一次發揮互助互愛精神，全城自救。不少教會、補習社、小店或party room紛紛表示願意提供免費用饍的地方，並各自在Facebook上公佈消息。

有熱心人為免有需要的市民錯過消息，便成立「各區午間免費用饍地點分享」Facebook專頁。專頁不但直接分享各良心店家的帖文，亦以標籤（hashtag）整合各區可供免費用饍的地方。專頁引來不少網民報料，只要見到有店家願意借出地方，就投稿予版主更新。專頁於昨日中午建立，現時已有近2萬人讚好。

市民道謝：好彩香港有你哋

直至昨晚10時多，版主再次更新，表示可能因為操作過多，專頁暫時受到限制，需要暫停更新。他表示之後會以Google Form形式再次整合資訊，目前只能使用專頁現有的資訊。以現有資訊來看，中環、灣仔、觀塘、新蒲崗、荔枝角、九龍灣及荃灣等較多打工仔的地方均有免費用饍地方。版主亦在帖文提醒大家：

提醒大家留意限聚令，保持距離，限制人數，預先查詢。

不少市民留言感謝版主提供此平台，又向所有借出地方的店舖道謝。有網民直言，「好陰公，揸住個飯盒唔知攞去邊度食，好彩有你哋香港人」、「處處都是有心人」等等。

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責任編輯：王俊賢

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