【碧咸親家】碧咸長子甜晒跪地求婚照　78歲富豪準外父身家135億是碧咸4倍

▲ 碧咸未來親家老爺Nelson Peltz是億萬富翁，身家是碧咸4倍。

45歲萬人迷碧咸（David Beckham）的21歲長子Brooklyn Beckham，早前向富二代女友Nicola Peltz求婚成功，昨日Brooklyn在IG上載了求婚一刻的照片，在億萬富豪準外父的見證下跪地求婚，場面感動。

Brooklyn在IG發表愛的宣言，承諾照顧未婚妻一生一世。

不能想像沒有你的人生，寶貝。你令我感覺特別，經常逗我歡笑。我會永遠照顧你、支持你。

▲ 富豪Nelson Peltz一定會讓女兒的婚禮辦得風光。（Nicola Peltz IG圖片）

有傳78歲準外父Nelson Peltz會資助兩人將婚禮辦得風光，計劃在明年夏季或秋季初，分別在英國及美國佛羅里達州舉行2場豪華婚禮，並置入不同品牌贊助，預計花費約400萬英鎊（約4千萬港元）。

▲ Nicola與Brooklyn細妹哈七感情要好。（Nicola Peltz IG圖片）

細妹哈七將做首席伴娘

而Brooklyn的9歲細妹哈七（Harper）將會是首席伴娘，Nicola與哈七的感情亦相當要好。

▲ Nicola是爸爸10名子女中的孻女，難怪錫到燶。（Nicola Peltz IG圖片）

準外父身家135億育有10子女

綜合外媒報道，準外父Nelson Peltz大有來頭，是美國投資大亨兼連鎖快餐店Wendy's的非執行董事長，也是美國總統特朗普的好友，身家超過13.4億英鎊（約135億港元），是碧咸夫婦3.35億英鎊（近34億港元）身家的4倍。

▲ Nicola的媽媽是前名模，仍然保養得宜。（Nicola Peltz IG圖片）

傳孻女出世擁27間房

Nicola的媽媽是前名模Claudia Heffner，也是Nelson Peltz第三任妻子，結婚超過35年。Nelson育有10子女，其中與Claudia育有8孩，Nicola是孻女，集萬千寵愛於一身，據悉Nicola一出世的別墅就有27個房間。

▲ 型男兩父子經常chok住影相。（碧咸IG圖片）

碧咸夫婦滿意準新抱

正因如此，碧咸夫婦認為Nicola並非為名氣或金錢才愛上Brooklyn，對未來新抱感到相當滿意，亦會好好與未來親家融洽相處。

據稱Brooklyn已按準外父要求，與Nicola簽署婚前協議，雖然未有公開條款細節，但相信與兩人一旦離婚後的財產分配有關。

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責任編輯︰林綺玲