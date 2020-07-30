  • 34°C
香港時間 : 2020730日 (週四) 14:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約150宗確診個案 　連續9日破百宗

社會 13:17 2020/07/30

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指本港今日新增約150宗確診個案。

本港新冠肺炎確診個案衝破3,000大關，昨錄118宗確診病例，本地佔113宗，是連續第8日過百，累計3,003宗，包括一宗疑似個案，另有80多宗初步確診。消息指，本港今（30日）日新增約150宗確診個案，連續第9日確診數字破「百」宗，單日的確診個案或再創新高。

初步確診個案中，消息指包括一名伊利沙伯醫院的男病，他因頭暈入院，同病格或有6至8名病人需要接受檢疫。詳情即看:  【新冠肺炎】消息：伊利沙伯醫院內科病房男患者初步確診　

另外，消息指政府明天起放寬早、午餐堂食　限每枱2人，詳情即看：【禁堂食】消息：政府明天起放寬早、午餐堂食　限每枱2人

【全日禁堂食】許樹昌：全日禁堂食情況不理想　倡重開堂食限2人同枱

本港疫情蔓延至建築業界，爆疫的堅城（梁氏）建築群組昨再增5人至共20人染疫，部分人曾到加列山道地盤；另赤鱲角航天城的麗豪航天城酒店地盤亦有3名建築工人初步確診，地盤須即時關閉消毒，詳情即看：【新冠肺炎】初步確診80多宗　堅城（梁氏）建築群組再多4人中招

近日多宗個案涉及長者，䘙生防護中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

【全日禁堂食】打工仔街上進食慘不忍睹倡重開食堂　何栢良：香港人做錯甚麼

僱主亦可備存值勤員工的名單和聯絡資料，以便中心盡快進行接觸者追蹤的工作。另一方面，鑑於近日確診個案急增及流行病學調查需時較長，為避免未能在當日新聞稿的附件提供準確資料，由昨日開始，會簡化個案的流行病學關連備註，涉及十宗確診個案或以上的大型群組和個案編號可參閱專題網頁的「2019冠狀病毒病的本地最新情況」

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

【全日禁堂食】打工仔街上進食慘不忍睹倡重開食堂　何栢良：香港人做錯甚麼
今日 11:47
【全日禁堂食】打工仔街上進食慘不忍睹倡重開食堂　何栢良：香港人做錯甚麼
【全日禁堂食】許樹昌：全日禁堂食情況不理想　倡重開堂食限2人同枱
今日 10:49
【全日禁堂食】許樹昌：全日禁堂食情況不理想　倡重開堂食限2人同枱
【全日禁堂食】全港各區19間社區會堂　今日開放讓市民食用自攜午膳
今日 12:33
【全日禁堂食】全港各區19間社區會堂　今日開放讓市民食用自攜午膳
肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】
10:29 2020/07/29
【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】
【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
12:30 2020/07/28
【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
【上班族悲歌】全日禁堂食實施首天下暴雨　打工仔無處開餐坐路邊進食
13:07 2020/07/29
【上班族悲歌】全日禁堂食實施首天下暴雨　打工仔無處開餐坐路邊進食