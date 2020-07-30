【新冠肺炎】消息：本港今日新增約150宗確診個案 　連續9日破百宗

▲ 消息指本港今日新增約150宗確診個案。

本港新冠肺炎確診個案衝破3,000大關，昨錄118宗確診病例，本地佔113宗，是連續第8日過百，累計3,003宗，包括一宗疑似個案，另有80多宗初步確診。消息指，本港今（30日）日新增約150宗確診個案，連續第9日確診數字破「百」宗，單日的確診個案或再創新高。

初步確診個案中，消息指包括一名伊利沙伯醫院的男病，他因頭暈入院，同病格或有6至8名病人需要接受檢疫。詳情即看: 【新冠肺炎】消息：伊利沙伯醫院內科病房男患者初步確診

另外，消息指政府明天起放寬早、午餐堂食 限每枱2人，詳情即看：【禁堂食】消息：政府明天起放寬早、午餐堂食 限每枱2人

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本港疫情蔓延至建築業界，爆疫的堅城（梁氏）建築群組昨再增5人至共20人染疫，部分人曾到加列山道地盤；另赤鱲角航天城的麗豪航天城酒店地盤亦有3名建築工人初步確診，地盤須即時關閉消毒，詳情即看：【新冠肺炎】初步確診80多宗 堅城（梁氏）建築群組再多4人中招

近日多宗個案涉及長者，䘙生防護中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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僱主亦可備存值勤員工的名單和聯絡資料，以便中心盡快進行接觸者追蹤的工作。另一方面，鑑於近日確診個案急增及流行病學調查需時較長，為避免未能在當日新聞稿的附件提供準確資料，由昨日開始，會簡化個案的流行病學關連備註，涉及十宗確診個案或以上的大型群組和個案編號可參閱專題網頁的「2019冠狀病毒病的本地最新情況」。

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記者：郭詩詩