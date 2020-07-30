【全日禁堂食】實惠18區分店午膳時間借共1,000張摺櫈　用後將徹底消毒讓市民安心吃飯【附分店地址】

▲ 實惠於午膳時間借出共1,000張摺櫈，助市民吃餐安樂飯。

本港第三波新冠肺炎疫情爆發，社交距離措施收緊，包括全日禁堂食。昨天實行第一天，不少戶外工作的市民無奈在街邊吃飯，狀甚辛苦及可憐。Pricerite實惠由今日(30日)起，在午膳時間於18區分店無條件借予共1,000張摺櫈有需要的市民，期望有助略解市民的燃眉之急。

實惠已安排全線分店為午膳時間有需要的市民免費借出摺櫈，表示希望藉此為他們送上關懷，即使面對嚴峻疫情，大家都能夠坐下吃餐安樂飯。為保障市民的健康，所有借用的摺櫈都會進行徹底消毒，市民可以安心使用。

實惠門市地址如下：

銅鑼灣怡和街1號香港大廈地庫

北角英皇道560號健威花園商場地下L9鋪

堅尼地城卑路乍街116-122號聯康樓、聯基樓、聯昇樓一樓部份及地下F鋪

九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox L5 8室

旺角彌敦道593-601號創興廣場地庫B1及B2全層

太子道西181-183號美輪大廈

九龍灣牛頭角道77號淘大商場第二期二樓S8號鋪

黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館N212號鋪

秀茂坪秀明道101號秀茂坪商場二樓201號鋪

長沙灣青山道400號喜盈商場一樓及二樓全層

土瓜灣道78-80號26-27號鋪地下及一樓

葵芳興芳路223號新都會廣場三樓339號舖

屯門屯利街 1 號華都商場3樓6號舖

沙田正街3-9號希爾頓中心地下及二樓

元朗大馬路130-132號地下及閣樓,128-138號一樓及二樓

荃灣大壩街4-30號荃灣廣場6樓601至608 號鋪

荃灣青山公路398號 愉景新城商場 二樓 2026 及 2028 號鋪

青衣城二樓210號鋪

天水圍天恩路18號置富嘉湖2期二樓202-206, 208及212號鋪

上水名都商場二樓32-34號鋪

大埔大榮里15-19號及寶鄉街3-5號聯豐大廈地庫連地下及1樓

馬鞍山新港城中心2樓2715-23號舖

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責任編緝：王芷瑩