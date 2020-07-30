警拘3男涉刑事毀壞及刑事恐嚇

▲ 警方今早拘捕3名男子，涉嫌刑事毀壞及刑事恐嚇。（曾秋文攝）

西區近月非法收數案件有上升趨勢，警方遂展開「寒澤」反非法收數行動，並於今（30日）早拘捕3名男子，涉嫌「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」。

西區警區反三合會行動組高級督察葉雋熙表示指，西區警區在上半年涉及非法收數案件有上升趨勢，主要發生在一個公屋單位，受害人及其親友的寓所均受到滋擾，包括被淋油和擊毀玻璃窗，涉及金額由數千至數萬元不等。

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警方今早展開代號「寒澤」的反非法收數行動，分別在香港仔、天水圍和北角，拘捕3名男子，年齡介乎38歲至43歲，涉嫌「刑事毀壞」和「刑事恐嚇」罪名。

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葉雋熙指，在過去4個星期，已先後偵破6宗同類案件，拘捕12名男子，年齡介乎21歲至43歲，部份疑犯有三合會背景，稍後將落案控以有關罪行，現正調查多宗案件是否有關連。

他續指，在疫情期間，不法之徒藉戴口罩掩飾身份，干犯非法收數；大廈保安員應提高警覺，若發現有人涉及非法收數要立即報警，防止罪案發生。

根據香港法例，刑事毀壞最高可被判監禁10年，刑事恐嚇則可判監5年，至於無牌放債一經定罪，最高可罰款5萬元及入獄10年。

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記者：曾秋文