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【父愛滿瀉】周柏豪罕晒父女自拍合照　Pakho貼《銀河修理員》歌詞：祝你在亂流下平安

娛樂 12:50 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

周柏豪罕有地貼出父女合照。（周柏豪IG圖片）

已為人父的周柏豪罕有地貼出與愛女Sonya（周芯悅）的合照，周柏豪以手機為自己與Sonya自拍留念，齊齊換上白色服裝的周柏豪父女襯到絕！

周柏豪於社交平台貼出父女合照，又引用Dear Jance歌曲《銀河修理員》的歌詞。

【兩個小生去Camping】周柏豪認脾氣差幸太太包容　愛妻男神：每晚拖老婆手睡覺【有片】

周柏豪女兒的一雙小手很可愛。（周柏豪IG圖片）

他寫道：

殘破世界令人學成 悲觀中找鼓舞
來紓減身邊恐怖
能照料你日子都不算糟
沿途在 修理著熄了的曙光
祝你在亂流下平安 真愛是任何形狀
對付百孔千瘡 誰能望穿我
這種堅壯非堅壯 形勢壞透只好對抗
由我硬撑著 使你心安
漂亮的天真魯莽 若被推倒可再裝
巨匠的手不怕骯髒 貼著膠紙都俊朗
盡是補釘都發光 結局再破爛同奔往
#銀河修理員

【兩個小生去Camping】周柏豪袁偉豪露營騷肌派福利　暖男Pakho暗示有意再做人父【有片】

周柏豪一直未有公開女兒的正面。（周柏豪IG圖片）

去年12月，周柏豪太太誕下女兒Sonya，榮升爸爸的柏豪父愛滿瀉，偶爾會貼出女兒的照片，不過一直都未有令女兒的正面曝光。

撰文 : TOPick柴犬出動

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