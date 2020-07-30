【父愛滿瀉】周柏豪罕晒父女自拍合照　Pakho貼《銀河修理員》歌詞：祝你在亂流下平安

▲ 周柏豪罕有地貼出父女合照。（周柏豪IG圖片）

已為人父的周柏豪罕有地貼出與愛女Sonya（周芯悅）的合照，周柏豪以手機為自己與Sonya自拍留念，齊齊換上白色服裝的周柏豪父女襯到絕！

周柏豪於社交平台貼出父女合照，又引用Dear Jance歌曲《銀河修理員》的歌詞。

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▲ 周柏豪女兒的一雙小手很可愛。（周柏豪IG圖片）

他寫道：

殘破世界令人學成 悲觀中找鼓舞

來紓減身邊恐怖

能照料你日子都不算糟

沿途在 修理著熄了的曙光

祝你在亂流下平安 真愛是任何形狀

對付百孔千瘡 誰能望穿我

這種堅壯非堅壯 形勢壞透只好對抗

由我硬撑著 使你心安

漂亮的天真魯莽 若被推倒可再裝

巨匠的手不怕骯髒 貼著膠紙都俊朗

盡是補釘都發光 結局再破爛同奔往

#銀河修理員

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▲ 周柏豪一直未有公開女兒的正面。（周柏豪IG圖片）

去年12月，周柏豪太太誕下女兒Sonya，榮升爸爸的柏豪父愛滿瀉，偶爾會貼出女兒的照片，不過一直都未有令女兒的正面曝光。