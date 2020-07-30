【全日禁堂食】全港各區19間社區會堂　今日開放讓市民食用自攜午膳

▲ 民政事務總署今日起開放各區共19間社區會堂，圖為梁顯利油麻地社區中心。（曾耀輝攝）

政府昨日（29日）起全面禁食肆堂食，不少市民在路邊、公園等地方食飯。民政事務總署今日（30日）起開放各區共19間社區會堂，讓市民可於有蓋的空間食用自攜午膳，開放時間由上午11時至下午3時。

▲ 職員為進入社區中心的市民探熱。（程志遠攝）

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位於灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層的灣仔活動中心，不少市民在11時許已到達社區中心準備用膳，他們進入前必須接受體溫檢測及佩戴口罩；至於在梁顯利油麻地社區中心，近12時許已有大批市民已進入中心用膳，當中不乏長者。中心在各處攞放多張長桌，每張分別可坐2人，中間會以白色板隔開，枱與枱之間亦保持1.5米距離。

▲ 梁顯利油麻地社區中心近12時許已有大批市民已進入中心用膳，當中不乏長者。（曾耀輝攝）

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原本用作開放予市民自攜午膳入內進食的梨木樹社區會堂，民政事務總署表示，其所在的梨木樹邨康樹樓，出現新冠肺炎確診個案，該社區會堂今日將進行全面消毒及清潔。現時荃灣區的地點將改為荃灣石圍角邨的石圍角社區會堂。

政府發言人表示，市民在進入社區會堂或社區中心前必須接受體溫檢測及佩戴口罩。有發燒或有呼吸道感染症狀人士均不得進入。進食時須按照預先編訂有1.5米距離的座位入座，與其他人保持社交距離。除飲食期間外，所有市民必需佩戴口罩。為了減少聚眾，市民在進食後須離開。

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記者：陳子謙