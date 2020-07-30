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【又下雨了】季風低壓影響華南沿岸　本港未來數天或有狂風暴雨

社會 12:40 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

酷熱天氣警告已生效多時。

7月本港㷫熻熻，酷熱天氣警告由7月11日發出至今已持續近3周，是酷熱天氣警告自2000年推出以來，生效時間最長紀錄。不過，受一股季風低壓影響，本港未來數天天氣或有機會轉差，會有狂風暴雨，在門外立佇那破傘子，也頓變得重要。如果全日禁止堂食仍實施，恐怕市民更狼狽。消息指政府明天起實施早、午晚堂食，詳情即看：【禁堂食】消息：政府明天起放寬早、午餐堂食　限每枱2人

【全日禁堂食】全港各區19間社區會堂　今日開放讓市民食用自攜午膳

天文台表示，現時位於菲律賓以西的季風低壓會在未來數天橫過南海中北部，移向海南島一帶，並有可能進一步發展。受其影響，未來數天華南沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，下周中後期廣東沿岸驟雨減少。

（天文台）

根據最新九天天氣預報，明天（31日）多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，周末起情況趨壞，有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。惡劣天氣料持續至下周四（8月6日），雖短暫時間有陽光，但有幾陣驟雨，氣溫介乎26至32度。

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記者：蘇文軒

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