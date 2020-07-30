【新冠肺炎】消息：伊利沙伯醫院內科病房男患者初步確診　

▲ 消息指，一名男病人因自身疾病入住伊利沙伯醫院，經檢測後初步確診。（資料圖片）

本港新冠肺炎確診個案衝破3,000大關，昨錄118宗確診病例，本地佔113宗，是連續第8日過百，累計3,003宗，包括一宗疑似個案，另有80多宗初步確診。

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疫情蔓延至建築業界，爆疫的堅城（梁氏）建築群組昨再增5人至共20人染疫，部分人曾到加列山道地盤；另赤鱲角航天城的麗豪航天城酒店地盤亦有3名建築工人初步確診，地盤須即時關閉消毒。

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消息指，一名男病人因頭暈到伊利沙伯醫院求醫，他報稱沒有與確診者接觸，也非住在「疫廈」，臨床徵狀沒有發燒、上呼吸道感染等情況，接受檢測後初步確診。據了解，患者在在紅磡，留醫在內科C5病房

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記者：伍瑋瑋