【外賣下午茶】唯港薈推外賣榴槤下午茶$438/2位　紙製茶點架盛載10款茶點+雪糕禮券【附訂購連結】

▲ 在家也可吃到酒店下午茶。（圖片來源：唯港薈官網）

香港第三波新冠肺炎爆發，加上全日禁堂食及張聚令，大家除了工作外，假日幾乎留在家抗疫。繼四季酒店推出下下茶外賣後，唯港薈現推出可供外賣的飄香榴槤下午茶套餐，$438／2位，為抗疫中的大家增添樂趣。

夏天是榴槤當造的季節，素有「榴槤王子」之稱的糕餅行政總廚何偉誠師傅（Danny Ho）以馬來西亞直送榴槤炮製多款創意甜點一直大受歡迎。唯港薈現推出可供外賣的飄香榴槤下午茶套餐 （港幣438元），特別以精美紙製茶點架盛載茶點，客人在家也能優雅地享用下午茶。

下午茶包括馬來西亞直送貓山王榴槤果肉、抹茶荔枝D24榴槤卷、D197榴槤芝士泡芙、金榜榴槤芝士蛋糕、烏龍茶啫喱、榴槤班蘭千層蛋糕、Forbidden D24 榴槤蛋卷、榴槤斑蘭糯米糍、貓山王榴槤布甸、英式傳統鬆餅及榴槤單球雪糕禮券。

客人可於唯港薈網上商店預訂飄香榴槤下午茶套餐，選擇領取日期後，在指定日期到酒店領取下午茶即可隨時在家品嚐一系列的滋味榴槤甜點及鹹點。

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自取地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈大堂餐廳 GREEN

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責任編緝：王芷瑩