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鄧小巧新歌《同檯》唱家庭矛盾 袁富華林耀聲MV父子戲真情流露

娛樂 12:56 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

袁富華和林耀聲演父子。（影片截圖）

歌手鄧小巧早前在加拿大閉關埋頭苦幹，一共製成了三首歌，三部曲繼助人掙脫傷痕的《與人同行》後，二部曲《同檯》描述在飯桌上與父輩的矛盾，矛盾之深，讓小巧拍攝 MV 時，竟也哭出真眼淚來。

小巧説：「同檯食飯，有時內心其實想大鬧一場，但還是靜靜地緊握碗筷，吃完一餐飯。當天只拍了兩take，唱到一半眼淚就忍不住，導演沒有叫停，情緒攻陷讓我措手不及。唱完後，導演說兩take就夠了，之後同事問我是否有感而發，我會形容一時感觸。」

她說自少有『大時大節節日恐懼症候群』：「因為逢節日便有飯聚，便有爭吵，便有眼淚。由於父親工作性質，不是每天都在家，我每日傍晚要由我打電話問他會否回來吃飯。內心掙扎是我很想見到他，但也很怕見到他。」

鄧小巧作品有治癒系作用。（圖片：寰亞）

她指父親在家必定看賽馬節目，所以MV 特意安排一段賽馬的旁述，就如她們在餐桌之間，只有賽馬聲和零碎的搭嘴。

MV 中飾演父子的金像獎最佳男配角袁富華 (Ben) 及新一代演員林耀聲，拍攝時也被歌詞內容所感染，當應導演要求大打出手時，還真的打到流鼻血，迫真非常。

小巧形容：「今次導演麥曦茵找了袁富華配合林耀聲﻿演出，他們好投入好觸動到觀眾，我拍完自己那部分後都留低看他們演出，做得好精彩。」

《同檯》描述在飯桌上與父輩的矛盾。

《同檯》這歌也可說是小巧的一個心結，早在三年前藍奕邦已寫好這歌，但錄了好些版本，改完又改還是不滿意，小巧解釋：「呢首歌改過幾次編曲，同阿邦由同檯變反檯。年初在印尼放空時，提議不如再嘗試做這首歌。親情這樣複雜，難以釋懷，難以啟齒。我們交給一首歌去承載，希望可以釋懷一點點。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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