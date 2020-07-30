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【基層悲歌】34°C烈日下坐手推車食飯盒  執紙皮婆婆日做10小時換到$45維生

健康 13:54 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

執紙皮婆婆日做10小時換到$45維生。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府昨日（29日）實施食肆全日禁堂食，令不少戶外工作的打工仔無奈在酷熱雨天下用膳。近日有攝影師拍到一名執紙皮婆婆，在攝氏34度烈日下，坐在手推車上吃午餐，見者心酸。

facebook專頁「我不閱讀」近日上傳一輯疫情下拾荒者的日常照片，拍到有拾荒者在烈日下，坐在路邊手推車上吃飯盒。同時，攝影師亦分享曾遇到一名執紙皮婆婆「張姑娘」，她住在舊區套房，月租3500，腰有舊患，雙臂都曬傷，只有一頂草帽子。她每日早上9時到果欄附近執紙皮。婆婆稱，這區很多人執紙皮，更形容「手快有手慢無」。

當日下午近3時，烈日當空34度下仍未吃午膳，她稱，

我朝早已經走咗兩轉啦，想6點前行多轉就返屋企，食呢啲求其食就得啦。

【基層悲歌】月薪不足一萬消毒疫廈 清潔工全日沒停手中暑入院

被問及疫情下人人自危，婆婆反而笑稱:

條街少咗人，最好就係唔洗（推車）左閃右避。

傻妹，疫情唔洗食飯呀。

婆婆還示範拆箱、把充塞物倒出來、用腳踩平、堆疊到手推車。她每天早上兩轉，下午最多三轉，一天做8-10小時只賺得$43.2，回收廠會慷慨給齊頭$45。婆婆自力更生，再靠每月津貼，勉強能過活。

她稱，以前見人弄濕紙皮，但又濕又重，她推不動，

依家1公斤都仲有6毫好好架啦，有段時期得3至5毫。

餐廳禁堂食已實施一段時間，影響不少人，但對一眾拾荒者來說是，或許無關痛癢，

驚咩，我喺我架私家車(手推車)坐喺度食架嘛。

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責任編輯：羅嘉欣
 

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