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【最強靚媽】楊卓娜女兒畫楊怡畫像　呷醋問：點解冇我份？

娛樂 13:30 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

楊卓娜女兒畫楊怡畫像。（Facebook圖片）

新冠肺炎第三波疫情在港爆發，市民人人留家抗疫。藝人楊卓娜育有3女，小女兒楊舒然今年已11歲。

楊卓娜不時都會在網上分享日常生活，昨日她就貼出小女兒繪畫時的照片。

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楊卓娜表示「呷醋」。（Facebook圖片）

從照片可見，楊卓娜的小女兒正在畫姨姨楊怡的畫像，並非常用心地一筆筆地把姨姨的畫像呈現。不過，作為媽媽的楊卓娜就打趣地指：「有啲呷醋￼！點解突然畫阿姨 ，無我份呢？」

楊怡今年4月誕下女兒羅翊心（乳名小珍珠），受新冠肺炎的影響，早前在家舉行百日宴，似乎有一段時間未有與舒然見面。

楊卓娜與女兒感情要好。（Instagram圖片）

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有網民見狀便指楊怡生日將近，舒然可能是在繪畫姨姨的畫作送給她做生日禮物。另外，亦有網民留言指：「因為靚媽日日都可以見，但靚姨就唔係成日見，所以咪畫靚姨吧」、「畫完阿姨再畫你既，母親地位誰能代替。」

在一眾網民都非常擔心楊卓娜「真．呷醋」的情況下，楊卓娜便留言回覆指不會生氣，其實是很開心！

楊卓娜一向有「最強繼母」之稱，2009年嫁予香港燈箱大王楊志翹，並誕下一女，二人育有3女。楊卓娜與繼女關係要好，打理家庭亦頭頭是道，經常在網上分享下廚照片，可謂是一位全能媽媽。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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