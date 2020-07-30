【隔離營生活】一家三口尼泊爾回港入住隔離營　港媽公開帶BB隔離注意事項

▲ 港媽一家從尼泊爾回港，分享帶嬰幼兒入住隔離注意事項。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，不少市民因為家人確診而被列為緊密接觸者，被安排進入不同的隔離營隔離。另有剛回港人士亦需隔離，一名由海外返港的港媽Carrie於社交媒體發帖文，分享一家人包括歲半兒子入住隔離營的實況。

港媽Carrie與尼泊爾籍丈夫及歲半兒子因喪事急回尼泊爾，7月初回港，當時凌晨2時30分抵港，完成所有測試及登記後，立即被送到鯉魚門度假村隔離營。Carrie表示，入住隔離營的三人家庭房比想像中「高質」。

我哋被分派到向山位置，落地玻璃有好充足陽光，朝朝起身就睇到藍天樹景，仲可以坐出去小陽台吸下新鮮空氣。

隔離營設施簇新 親友可送物資

另外，隔離營內的設施簇新，有3張單人床、2個衣櫃、櫃桶及枱，另有熱水煲和冷氣。加上，浴室廁所分開，日用品非常齊備，「撇除你自己嘅個人用品，你可以咩都唔帶就入營。」

▲ 隔離營的設備簇新乾淨，亦會提供多款日用品。（港媽尼泊爾抗疫日常Facebook）

由於Carrie一家三口落機便直接到隔離營，物資需由親友送到營外，「個陣可以日日送嘢過來，而家好似要有必要原因先可以送。」她建議，如果是緊密接觸者要到隔離營，一定要在出發前將所需物資收拾好。

隔離營嘅食物未必啱小朋友食，記得帶電磁爐加工飯盒，乾糧都非常重要。

▲ 營內的食物未必適合幼兒進食。（港媽尼泊爾抗疫日常Facebook）

建議帶電磁爐加工飯盒

她表示，因隔離營沒有雪櫃又不能帶新鮮食材：

如果BB食母乳只能埋身餵，開始食固體食物嘅BB唯有食即食糊仔。

所以，電磁爐、小砧板和刀等這時可以發揮作用，她指將幾個味道不太好飯盒加工，變成美味嬰兒爛飯。

▲ Carrie建議入住隔離營的市民可帶備電磁爐、煲及刀等，方便煮食予孩子。（港媽尼泊爾抗疫日常Facebook）

▲ 由於營內的食物未必適合BB，建議帶電磁爐加工飯盒供BB進食。（港媽尼泊爾抗疫日常Facebook）

營內提供少量嬰幼兒用品

由於兒子只有歲半，隔離14日亦需要大量嬰兒物資，Carrie表示，BB使用的奶粉、尿片、濕紙巾及即食糊仔均需自己準備，營內會有BB床、BB浴盆、奶樽及奶樽消毒機。

▲ 隔離營會提供BB浴盆。（港媽尼泊爾抗疫日常Facebook）

在戶外保持社交距離佩戴口罩

Carrie覺得最難解決就是小朋友的娛樂問題，「這個營可以行出自己間房，更可到山上戶外嘅地方放電。」不過，營內有告示提醒隔離人士不可以聚集，到戶外地方應保持社交距離，亦需佩戴口罩。

不過我曾試過在早上8點前較少人時帶BB外出跑動下，但建議少出為妙。

準備足夠玩具予小孩

隔離營位於山上，地下有樹枝、樹葉及石頭，Carrie會讓兒子執樹枝玩耍。

入營記得帶多款玩具，唔好一次過show hand，每3至4日俾一個新嘅玩具，拎新嘢就收埋舊嘢兩三日。

她建議玩具品種多元化，愈多愈好，密集式陪玩14日，是另類親子體驗。

▲ Carrie表示戶外地方算乾淨，營內醫護人員每天消毒2次。（港媽尼泊爾抗疫日常Facebook）

Carrie感恩可以派到質素較高的房間，令他們隔離的心態變得不一樣。

唔係想分享免費14日度假之旅，但隔離係事實，心態放鬆啲。感謝醫護人員辛勤檢疫，努力保護社區。

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記者：梁節儀