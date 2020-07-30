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【牙膿腫】孕婦智慧齒生膿腫被逼延後治療　遭細菌感染大腦險喪命

健康 13:28 2020/07/30

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牙膿腫不會自行消失

智慧齒若出現被蛀、長出腫膿等情況，處理不當，可引致不少併發症。英國一名35歲女子去年發現，智慧齒長出小膿腫，但因懷有身孕，被逼延後剝牙，醫生只能先為她用抗生素治療。不料3個月後，她失去行走的能力，送院後證實細菌擴散至大腦，更可引發致命性的腦損傷，令她一度有生命危險。接受治療後，該女子上周二（21日）已康復出院。

《每日郵報》報道，去年12月，35歲女子Rebecca Dalton發現上排的智慧齒長出小膿腫，3個月後性情大變，精神崩潰，無法行走。Rebecca憶述，自己當時像失憶了，突然不認得人。她表示，自己變得非常緊張、焦慮、情緒激動，「我以為我精神崩潰了。」

上周二，Rebecca康復出院，但身體依然虛弱。經此一役，她認為大眾需要知道此事，因為「一個簡單的牙膿腫就可以奪走你的性命」。 

NHS：膿腫不會自行消失

根據英國國民保健署（NHS）的資料，牙膿腫（dental abscess）是由細菌感染引起，可於牙齒內部、牙齦或牙槽骨中形成。這是由細菌感染引起的，要盡快求醫，因為膿腫不會自行消失，有時更會擴散至身體其他部位，令人生病。

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責任編輯：羅嘉欣

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