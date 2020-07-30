【奢華品牌】Montblanc新筆向文學巨匠雨果致敬 以文字為底層人民發聲
來自德國的奢華書寫工具品牌Montblanc，一直以創新理念推動書寫文化，1992年開展了年度的Montblanc國際藝術贊助大獎，表彰文化藝術贊助者的非凡貢獻，同年更推出大文豪書寫系列，讚揚傑出的文學巨擘，今年主角是寫下傳世鉅作《孤星淚》及《鐘樓駝俠》的法國文學作家雨果。
今年大文豪系列的限量項目是向文壇偉人雨果（Victor Hugo）（1802-1885年）致敬，雨果被視為最偉大的浪漫主義文學作家之一，他堅信自己所背負的使命便是記錄社會不公，並透過作品來捍衛當時的政治理想，為受苦的低下階層發聲，他好行公義的精神深得世人景仰。
啟發自兩大名著
雨果最為人所熟悉的作品包括《鐘樓駝俠》與《孤星淚》，而Montblanc今回亦選用了這兩部名著為題材，從前者的巴黎聖母院到後者的主角尚萬強，均是系列的設計靈感。
筆的設計令人聯想起巴黎聖母院的哥德式建築；筆蓋飾以立體的滴水嘴獸圖案；筆尾的黃色來自尚萬強出獄時的黃色通行證等，每一細節都具有象徵意義。
而Montblanc採用了精細的裝飾工藝︰特殊雕刻、珍珠貝母鑲嵌，還有罕見的空窗琺瑯工藝，這項工藝在過去是用來製作紅釉色澤的中央玫瑰窗，技術較為複雜，只有上佳的手工才能凸顯玻璃的那種明淨度。
歷史文化偉人
在引言提及的Montblanc國際藝術贊助大獎屬文化界年度盛事，而為配合活動，品牌每年均推出限量書寫工具。
新一個系列是為紀念蒙特蘇馬一世（1398-1469年）而推出，他是1440年阿茲特克帝國的統治者，在位近30年令阿茲特克帝國太平盛世，並出現了不少新建築，令文化、雕刻與神話蓬勃發展，而翻修阿茲特克大神廟更是其在位的一大功績。
而限量紀念筆的造型獨特，取材自阿茲特克民族的梭鏢投射器，用色及筆蓋上的象形文字都是跟阿茲特克文化有關，筆蓋鑲嵌有一顆三角形切割寶石，更顯矜貴。
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記者︰梁靜詩