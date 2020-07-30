【奢華品牌】Montblanc新筆向文學巨匠雨果致敬　以文字為底層人民發聲

▲ 鏤空覆蓋層與半透明紅色亮漆之設計，同樣啟發自聖母院的哥德式建築，顏色來自尚萬強的囚服。筆蓋飾以中央玫瑰窗圖案，頂端鐫刻了雨果《沉思集》的名句，只限量生產1,831枝（《鐘樓駝俠》的出版年份）。（$33,200）（湯炳強攝）

來自德國的奢華書寫工具品牌Montblanc，一直以創新理念推動書寫文化，1992年開展了年度的Montblanc國際藝術贊助大獎，表彰文化藝術贊助者的非凡貢獻，同年更推出大文豪書寫系列，讚揚傑出的文學巨擘，今年主角是寫下傳世鉅作《孤星淚》及《鐘樓駝俠》的法國文學作家雨果。

▲ 筆尾底部使用黃色，用來比喻尚萬強離開監獄時所拿到的黃色通行證。（湯炳強攝）

今年大文豪系列的限量項目是向文壇偉人雨果（Victor Hugo）（1802-1885年）致敬，雨果被視為最偉大的浪漫主義文學作家之一，他堅信自己所背負的使命便是記錄社會不公，並透過作品來捍衛當時的政治理想，為受苦的低下階層發聲，他好行公義的精神深得世人景仰。

▲ 《鐘樓駝俠》的故事場景設定在15世紀的巴黎聖母院，因此筆的設計處處展示了建築特色，例如鏤空筆夾取材自教堂的中央玫瑰窗，有簽名筆及原子筆兩款。（$6,500-$6,800）（湯炳強攝）

▲ 筆夾背面有一張臉，靈感來自於古斯塔夫·布里翁(Gustave Brion)所繪《孤星淚》主角尚萬強的原畫。（湯炳強攝）

啟發自兩大名著

雨果最為人所熟悉的作品包括《鐘樓駝俠》與《孤星淚》，而Montblanc今回亦選用了這兩部名著為題材，從前者的巴黎聖母院到後者的主角尚萬強，均是系列的設計靈感。

▲ 珍貴限量款採用實心金質製作，底下的透明藍色喻意雨果從故居眺望到藍色的天空。筆上蝕刻有雨果姓名首字母「V」及「H」，筆尾更有珍珠貝母鑲嵌層，限量推出83枝（雨果去世時的年齡）。（$270,500）（湯炳強攝）

筆的設計令人聯想起巴黎聖母院的哥德式建築；筆蓋飾以立體的滴水嘴獸圖案；筆尾的黃色來自尚萬強出獄時的黃色通行證等，每一細節都具有象徵意義。

而Montblanc採用了精細的裝飾工藝︰特殊雕刻、珍珠貝母鑲嵌，還有罕見的空窗琺瑯工藝，這項工藝在過去是用來製作紅釉色澤的中央玫瑰窗，技術較為複雜，只有上佳的手工才能凸顯玻璃的那種明淨度。



歷史文化偉人

在引言提及的Montblanc國際藝術贊助大獎屬文化界年度盛事，而為配合活動，品牌每年均推出限量書寫工具。

▲ 向蒙特蘇馬一世致敬的限量筆款之一，推出888枝，顏色經常出現在阿茲特克王室的服裝上，並用上他們的傳統裝飾圖案。矛狀筆夾鐫刻阿茲特克鳥的羽毛，並鑲嵌一顆三角形切割的青色玉石。（$68,000）（Montblanc提供）

新一個系列是為紀念蒙特蘇馬一世（1398-1469年）而推出，他是1440年阿茲特克帝國的統治者，在位近30年令阿茲特克帝國太平盛世，並出現了不少新建築，令文化、雕刻與神話蓬勃發展，而翻修阿茲特克大神廟更是其在位的一大功績。

▲ 限量87枝，為紀念阿茲特克大神廟被列入聯合國教科文組織世界遺產的年份。筆蓋採用了阿茲特克獨有的綠松石馬賽克藝術，以手工製作，因此每枝都獨一無二。（$270,500）（湯炳強攝）

▲ 筆身採用了產自中美洲的珍貴微凹黃檀，並鑲飾實心金質線條。金質筆尖飾有象形文字雕刻，代表蒙特蘇馬一世的名字。（湯炳強攝）

而限量紀念筆的造型獨特，取材自阿茲特克民族的梭鏢投射器，用色及筆蓋上的象形文字都是跟阿茲特克文化有關，筆蓋鑲嵌有一顆三角形切割寶石，更顯矜貴。

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記者︰梁靜詩