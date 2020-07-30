【毛孩哀歌】被棄養淪繁殖場生仔機器　9隻貴婦狗獲義工救出待領養

▲ 毛孩淪繁殖場生仔機器，義工救出9隻貴婦狗。

動物不是賺錢的工具，任何生命也應當受到尊重，繁殖場的哀歌一向令人難過，不少狗媽媽慘淪為生仔工具，度過坎坷一生。近日有動物保護組織「毛孩守護者」救出9隻貴婦狗，指牠們長年累月被困在狹窄和骯髒的籠中，生活情況惡劣，慨嘆這些悲劇每天都在發生。

「毛孩守護者」於Facebook專頁發文，指收到求助人發來的照片，為來自某個繁殖場的貴婦狗，帖文指照片中的狗隻眼睛被毛髮遮蓋，爪子彎曲得無法步行，又稱這些貴婦狗「長年累月躺臥在佈滿屎尿的籠中，拖住生過無數胎的鬆弛乳腺，長期腫大的生殖器，身上沾滿了乾結的糞便， 尿味惡臭難當」。

帖文指，義工收到這些照片時相當心痛和難過：

應該萬千寵愛在一身的公主王子， 怎會落得如斯田地？應該讓主人捧在掌心呵護備至，唯恐照顧不周的寶貝， 怎會是如斯境況？ 當你跟家中寵物玩得興高采烈的時候，可曾想過他（牠）的媽媽身在何方？

義工表示，繁殖場的狗媽媽一次又一次受胎懷孕，孩子甫出生尚未哺乳，便眼睜睜看着牠們被人抱走。然而，當心靈和健康還沒有恢復過來時，便要再次懷孕，重複經歷傷痛直至不能再生產為止。當這些狗媽媽無法懷孕，對繁殖場而言，就再沒有利用價值，最終被擱在一邊任其自生自滅，或被拋棄在繁殖場外，「只有少數幸運兒能遇上有心人改變命運 ，大多是捱不過飢餓病苦，橫死街頭，結束寂寂無名的一生」。

令人心痛的是沒有人覺得你是有生命的，有感覺的。

「毛孩守護者」在帖文中提到，近期將會分兩次帶走兩批貴婦狗，分別會送到診所逐一作身體檢查，亦希望為牠們尋找暫托家庭，盼好心人能伸出援手，為毛孩提供一個安樂窩，亦呼籲大家以領養代替購買，以免助長繁殖犬隻。

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責任編輯：熊詠思