涉非禮女教師後扮「小飛象」囚2年　網店東主上訴得直獲釋

▲ 涉案東主早前經審訊後被裁定非禮罪成，被判囚2年。（資料圖片）

39歲網店東主涉尾隨居住於同一大廈女教師，將她推倒及非禮胸部，事後更以雙手放於耳後扮作「小飛象」模樣嘲笑事主。涉案東主早前經審訊後被裁定非禮罪成，被判囚2年。東主早前向高等法院就刑期提出上訴，法官考慮到案件嚴重程度屬較輕類別，加上被告沒有刑事記錄及並非預謀犯案，裁定上訴得直，基於被告已被扣押逾9個月，裁定即時獲釋。

非禮夜歸女教師已婚漢囚2年 官斥事後扮「小飛象」行為如傷口灑鹽

上訴人盧耀國(39歲)，案情指，上訴人於2018年4月29日凌晨尾隨事主X，進入X大埔住所大廈升降機，並尾隨X出升降機，隨後衝向X及她壓在地上，用手非禮事主左胸及試圖。X掙扎及大叫，鄰居開門喝止，被告以雙手放於耳後扮作「小飛象」模樣後逃去。事主左邊胸部、肩膀及手肘有發紅。

上訴人經審訊後被裁定非禮罪成，判監2年。上訴人早前就定罪申請上訴許可被拒，現就刑期提出上訴。

高院法官今（30日）頒下書面判詞指，原審法官並沒有認定上訴人當時是跟蹤事主至有關樓層，亦沒有認定上訴人開始便計劃對事主作出非禮行為。而根據事主證供，上訴人並非在升降機內或甫踏出升降機後便對她作出非禮行為，而是先自行離開，繼而兩人在升降機大堂再次相遇，並曾作出對話及追逐，之後才作出非禮行為。

法官指上訴人行為已構成非禮，惟情節屬嚴重程度較輕的類別，上訴人過往沒有刑事記錄，本案亦非早有預謀，加上事主可幸亦沒有因此而需接受精神科治療或心理輔導，故認為2年的量刑基準明顯過高。法官考慮到上訴人被定罪後至獲保釋候上訴期間，已被還押逾9個月，故撤銷其2年刑期，改判即時獲釋，毋須再服刑。

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記者：林育慧