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【娛圈群組】確診四日才送院留院發高燒 鄧達智：同房病人咳嗽又不戴口罩

娛樂 13:40 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

正於醫院接受治療的鄧達智，出現高燒及頭痛等副作用。

香港著名時裝設計師鄧達智於上周五（7月24日）晚初步確診患新冠肺炎。因近日疫情在本地大爆發，醫療系統受壓，因此鄧達智一直在寓所進行自我隔離近四日，才於前日（7月28日）晚上終於獲送院。

入院近兩日的鄧達智接受TOPick電話訪問，他表示由於藥物的副作用，昨晚（7月29日）起發高燒至39.5度，另外同房的病人不時咳嗽又不戴口罩，令他有點擔心。

前晚被送入聯合醫院的鄧達智，正於負壓病房進行治療，留院近兩日的他被問情況如何？鄧達智回應：「幸好肺部沒有花痕，血指數亦正常，現在要檢測住鼻及口腔的菌含量。」

【娛圈群組】確診四日終於獲安排送院　鄧達智身體情況轉差

鄧達智正於醫院接受治療。(被訪者提供）

鄧達智痛發高燒

鄧達智透露前日打完針後，藥物副作用影響下，出現頭痛及發高燒至39.5度，今早已經退燒，他說：「那些藥物是幫助身體免疫力對抗病毒。」由於今日下午再度注射藥物，相信又會再度發燒。

另外，同房病人不時咳嗽又不戴口罩，而鄧達智已向護士反映：「我都有點擔心，都抗議了好幾次，他都有點改善，而我連睡覺也戴著口罩。」

Clement被送往駿洋邨接受隔離。（instagram圖片）

【娛圈群組】時裝設計師鄧達智初步確診 曾到新城港台現等候送院

至於伴侶陳梓欣（Clement）正於駿洋邨進行隔離，鄧達智表示Clement身體狀況沒異樣。

本月18日鄧達智曾先後到新城電台及三聯的網台接受訪問，因兩間媒體先後有員工確診，於上周初覺得身體有點不適的他，決定找相熟的教授和醫生為其進行檢測。

於上周五收到檢測結果初步確診，由於衛生署未能安排入院，鄧達智只好在家進行隔離，在等候期間他嘗試服用中藥調理身體，而其伴侶及傭人被安排往駿洋邨進行隔離。

撰文 : TOPick柴犬出動

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