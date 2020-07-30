【新冠肺炎】新增25間曾有確診人士到訪食肆　包括譚仔、大家樂、星巴克及鼎泰豐

▲ 新增25間曾有確診人士到訪食肆。

本港爆發第3波疫情，衞生防護中心最新公布確診新冠肺炎患者行蹤，新增25間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界，其中包括2間譚仔、2間大家樂、大快活等著名連鎖餐廳。

據衞生防護中心更新，再有25間食肆曾有確診者到訪：

港島（報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期）

南區 香港仔大道 198-200號 果然冰室（7月15日）

南區 置富南區廣場 必勝客（7月20日）

東區 友邦廣場 星巴克咖啡（7月21日）

灣仔 百利保廣場 鼎泰豐（7月24日）

九龍

九龍城 九龍維景酒店 棕櫚閣西餐廳（7月18日）

九龍城 龍珠商場 七妹美食（7月18日）

九龍城 黃埔天地百合苑商場 大家樂（7月21日）

油尖旺 凱豪商業中心 譚仔雲南米線（7月20日）

油尖旺 鑽石樓 新廣南餐室（7月20日）

油尖旺 新世紀廣場 Outback Steakhouse（7月25日）

油尖旺 半島中心 德興酒家（7月25日）

深水埗 東蘭閣 龍寶酒家（7月25日）

深水埗 美居中心 麥當勞（7月15日）

黃大仙 永利樓 翁記上海館（7月21日）

觀塘 喜鵲樓 祥榮茶冰廳（7月21日）

觀塘 貴顯樓 譚仔雲南米線（7月21日）

觀塘 德福廣場 1 期 美心Food2（7月21日）

觀塘 裕民中心 名門讌客（7月24日）

觀塘 秀茂坪商場 大家樂（7月24日）

新界

大埔 榮暉花園商場 明星皇宮（7月18日）

北區 新成路 107 號 皇牌冰室（7月20日）

北區 粉嶺名都商場 海皇粥店（7月22日）

屯門 利景樓 嘉麗園潮州粉麵餐廳（7月19日）

屯門 時代廣場 大快活（7月22日）

元朗 天瑞廣場 大師傅粥品（7月22日）

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責任編輯：楊宛茜