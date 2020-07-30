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【新冠肺炎】新增25間曾有確診人士到訪食肆　包括譚仔、大家樂、星巴克及鼎泰豐

健康 13:54 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

新增25間曾有確診人士到訪食肆。

本港爆發第3波疫情，衞生防護中心最新公布確診新冠肺炎患者行蹤，新增25間食肆曾有確診人士到訪，遍佈港九新界，其中包括2間譚仔、2間大家樂、大快活等著名連鎖餐廳。

據衞生防護中心更新，再有25間食肆曾有確診者到訪：

港島（報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期）

  • 南區 香港仔大道 198-200號 果然冰室（7月15日）
  • 南區 置富南區廣場 必勝客（7月20日）
  • 東區 友邦廣場 星巴克咖啡（7月21日）
  • 灣仔 百利保廣場 鼎泰豐（7月24日）

九龍

  • 九龍城 九龍維景酒店 棕櫚閣西餐廳（7月18日）
  • 九龍城 龍珠商場 七妹美食（7月18日）
  • 九龍城 黃埔天地百合苑商場 大家樂（7月21日）
  • 油尖旺 凱豪商業中心 譚仔雲南米線（7月20日）
  • 油尖旺 鑽石樓 新廣南餐室（7月20日）
  • 油尖旺 新世紀廣場 Outback Steakhouse（7月25日）
  • 油尖旺 半島中心 德興酒家（7月25日）
  • 深水埗 東蘭閣 龍寶酒家（7月25日）
  • 深水埗 美居中心 麥當勞（7月15日）
  • 黃大仙 永利樓 翁記上海館（7月21日）
  • 觀塘 喜鵲樓 祥榮茶冰廳（7月21日）
  • 觀塘 貴顯樓 譚仔雲南米線（7月21日）
  • 觀塘 德福廣場 1 期 美心Food2（7月21日）
  • 觀塘 裕民中心 名門讌客（7月24日）
  • 觀塘 秀茂坪商場 大家樂（7月24日）

新界

  • 大埔 榮暉花園商場 明星皇宮（7月18日）
  • 北區 新成路 107 號 皇牌冰室（7月20日）
  • 北區 粉嶺名都商場 海皇粥店（7月22日）
  • 屯門 利景樓 嘉麗園潮州粉麵餐廳（7月19日）
  • 屯門 時代廣場 大快活（7月22日）
  • 元朗 天瑞廣場 大師傅粥品（7月22日）

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責任編輯：楊宛茜

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