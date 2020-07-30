【早午餐堂食】政府明天起容許食肆恢復堂食至8月4日　時間由上午5時至下午6時前

▲ 禁堂食措施推行兩天後，政府宣布明天起容許食肆恢復堂食至8月4日。

新冠肺炎本地大爆發，政府昨日（29日）起要求全面停止餐廳堂食。政府發言人表示，明白措施會令市民不便，為方便有需要市民可於有蓋空間食用自攜午膳，昨晚「補鑊」，指民政總署今日（30日）起，早上11時至下午3時開放全港19間社區會堂／社區中心，變相又有機會增加感染風險。不過政府今日中午宣布，明天起放寬早、午餐堂食，限2人一桌，即是禁堂食措施推行兩天後，政府再放寬堂食安排。

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政府發言人表示，政府在檢視餐飲業務昨日實施全日暫停堂食措施的實際情況後，明白該措施對上班僱員帶來的不便和困難。因此，政府決定由明日（31日）起，餐飲業務可恢復提供日間（即由上午5時至下午5時59分）堂食服務，但鑑於疫情嚴峻及考慮到進食時不佩戴口罩所帶來較高的感染風險，餐飲業務處所內的堂食安排必須採取更嚴謹的防疫措施，包括:



（一）餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於二人同坐一桌。



（二）任何餐飲處所內的桌子擺放布局，須確保任何兩張可供顧客使用或顧客正在使用的桌子之間，至少有1.5米距離，或設有隔板作出有效分隔。



（三）純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類（《應課稅品條例》（第109章）第53（1）條所界定者），供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關閉。餐飲業務處所内有純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享用的範圍必須關閉。



（四）在餐飲處所內不得進行現場表演及跳舞，並暫停餐飲處所的卡拉OK活動及麻將天九活動。繼續維持就餐飲業務處所的其他規定及限制，包括處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處所的人士量度體溫、提供消毒潔手液等。

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至於每天下午6時起至翌日早上4時59分的時段內，除特定處所外，餐飲業務負責人須停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品；及如該業務在某處所（或某處所的部分範圍）售賣或供應食物或飲品，供在該處所內進食或飲用，餐飲業務負責人須關閉該處所或該範圍（視屬何情況而定）。受影響處所將可在此時段繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物及／或飲品。

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呼籲餐飲業務負責人除嚴格遵守上述措施，亦應採取進一步措施，例如盡量安排單向座椅、避免面對面的接觸，和不安排搭檯服務等，減低傳播病毒風險。



食物及衞生局局長將在今天稍後就上述安排於憲報刊登在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的最新指示，有關指示將於明天生效，直至8月4日。



政府發言人重申，實施全日暫停堂食措施的目的，是鑑於疫情非常嚴峻，希望透過進一步減少集體用膳和社交接觸，防止病毒繼續在社區傳播。



政府再次強烈呼籲僱主盡量容許他們的僱員在家工作，從而減低早餐、午餐時分大量僱員因要外出用膳聚集而可能導致感染病毒的機會。在可行的情況下，僱主可實施彈性午膳時間等措施，以避免僱員外出及減少僱員之間的接觸。

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政府亦呼籲市民繼續保持社交距離和避免非必要聚會，從而減低以至切斷社區傳播鏈，以保障本港社會整體公共衞生和市民健康，及紓緩醫療系統目前的沉重負荷。

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記者:伍瑋瑋