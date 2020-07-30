細So一家四口實踐剩食零浪費　慶幸太太扶持豁達面對經濟壓力

▲ 細So一家四實踐剩食零浪費。

藝人蘇耀宗（細So）為某銀行擔任大使，率領全家總動員走進社區宣揚剩食零浪費的理念。

細So、太太陳穎楠(阿Wing)及其兩位小朋友Jack和Max一同拍宣傳短片，身體力行拯救剩食，並及時分發給社會有需要的人。細So表示參與這個計劃是最有意義的親子活動。

他說：「讓兩個小朋友知道社會上需要幫助的人，都是在我們能力範圍內能夠幫助到的，從小培養這種助人的價觀。」

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▲ 細So一家四口。

阿Wing、五歲大仔Jack與兩歲細仔Max早在膳心連總部候命，將收集到的食材進行加工，廚藝了得的阿Wing更大展身手，細So和兩個小朋友則分工合作，從旁協助清洗與處理食材。

拍攝期間，阿Wing更大爆老公是剩食達人，會「包底」小朋友食剩的食物，她說：「細So本來是以素食為主的人，數年前他因為不捨得浪費兩個小朋友的剩菜，所以又開始吃肉。」

▲ 阿Wing、五歲大仔Jack與兩歲細仔Max早在膳心連總部候命。

她續指：「現在小朋友長大了，就轉回以素食為主。其實很多人都不吃湯渣，但細So覺得湯渣很有營養，在煲過的瘦肉上加點辣醬、豉油等調味，可以伴麵食，覺得是人間美味。他常常問我有沒有湯渣，因為他覺得剩食轉化成美味食物，自己吃得開心又有意義，又可以教小朋友不要浪費食物。」

▲ 細So曾是剩食達人。

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突然離開工作近20年的地方，細So覺得他的安全感不是來自收入，而是來自家人是否覺得安全：「能安撫他們就代表我仍在安全區中，我一直都是斜槓族，除了以前收入穩定的電台工作外，還有其他創作，例如舞台劇演員、編劇、導演，又做演唱會創作、監製與配音，在仍有創作的工作下經濟仍然負擔到，現在我可以發掘更多可能性。」

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