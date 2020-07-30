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【齊心抗疫】信和集團派發特別感謝金+健康包　對緊守崗位的員工表示謝意

社會 14:41 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

信和集團向員工派發$1000特別感謝金。

新型冠疫情持續，不少市民的生計受到影響，同時也為前線員工帶來挑戰和壓力。信和集團向一眾緊守崗位的前線員工派發第三輪的特別感謝金，以感謝同事在滿有挑戰的時候克守本份，守護社區，同時亦向員工派發健康包，提升員工的抵抗力。

信和集團表示員工的健康及安全是信和集團的首要考慮，自1月底爆發新型冠狀病毒疫情以來，集團早前已先後兩次向前線員工派發港幣1,000元的特別感謝金和抗疫健康包，向一眾於疫情期間緊守崗位的員工表示謝意，同時希望他們保持身體健康。

近日，疫情反覆，信和集團宣布於7月份再次向前線員工派發港幣1,000元的特別感謝金，以表示集團對他們努力工作的肯定和謝意。

此外，集團亦實施辦公室員工彈性上班及午膳時間或在家工作安排，減低員工受感染的風險，同時因應相關醫療指引，加強預防措施。

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責任編緝：王芷瑩

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